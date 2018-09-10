AK Partili kadınları linç girişiminde hesap zamanı!

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki kutlamalara katılan ve dönüş yolunda bir akaryakıt istasyonunda bazı kişilerce bir otomobildeki 5 kadına linç girişiminde bulunulan anlara ilişkin kamera görüntülerini inceledi.

Benzin istasyonu ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü analiz eden ekipler, grubu kışkırttıkları ve linç girişiminde etkin oldukları gözlenen 7 kişiyi tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirilerek ifadeleri alınan zanlılar, daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul eden şüphelilerin, seçim gecesinin gerginliği ile böyle bir olaya karıştıkları için pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

"OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hassasiyetle olayın üzerine giderek şüphelileri tespit eden İzmir emniyetine teşekkür etti.

İzmir gibi demokrasiye sahip çıkan bir kentte böylesi bir olayın yaşanmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Büyükdağ, "Yaşanan bu linç girişimi topluma mal olan bir konu oldu. Biz de olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımız da aynı şekilde konuyu takip ediyor. Adli süreçte de partili hanım kardeşlerimize destek vererek onların yanında olacağız." diye konuştu.

Büyükdağ, düşüncesi ne olursa olsun İzmirlilerin bu çirkin olayı tasvip etmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın seçimlerdeki tercihini herkes demokratik olgunlukla karşılamayı öğrenmelidir. Toplumun huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Türkiye bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukuku karşısına alanlar da bunun bedelini yasalar çerçevesinde ödemek durumundadır. Dün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını kutlarken bir kez daha gördük ki bugünlere kolay gelinmedi. Güzel ülkemiz el birliği ile bu güzel günlere ulaştı. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yeltenen her kim olursa olsun izin vermemeliyiz."

OLAY

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde seçim gecesi kutlamadan dönen 5 AK Partili kadına akaryakıt istasyonunda linç girişiminde bulunulmuş, otomobile zarar veren kalabalık güvenlik güçlerinin gelmesiyle dağıtılmıştı. Bu anlar benzinliğin güvenlik kamerasına da yansımıştı.