AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Dilipak hakkında 81 il başkanının cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Dilipak'ın, partinin tüm kadınlarına yönelik çirkin yakıştırmaları, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlediğini belirten Can, şöyle konuştu:

"Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 İldeki başkanlıklarımızla söz konusu gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduk."

Toplantıya AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, İl Başkanı Mehmet Ay ve partililer de katıldı.

- Mersin

AK Parti Mersin Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu Öner de partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, partilerinin kurulduğu günden bugüne her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu belirtti.

Kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktaran Öner, Dilipak aleyhine yargıya başvurduklarını ve hukuki takip için dava açıldığını bildirdi.



Eş zamanlı olarak söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Öner, "Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız." diye konuştu.

- Hatay ve Osmaniye

AK Parti Hatay Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, partisinin il başkanlığında, kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkanı Emine Yüksel Coşkun da parti binasında, kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmeyeceklerini aktararak, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.