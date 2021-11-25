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Kadın - Aile AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu
Kadın - Aile

AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

AK Parti Kırklareli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle basın açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:46:00 -
AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen kadına şiddetle mücadele ettiklerini belirtti.

Büyükyeğen, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli hanımefendinin de önemle vurguladıkları gibi 'kadına şiddet, insanlığa ihanettir.' AK Parti teşkilatları olarak her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil başta PKK olmak üzere tüm töre örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerinizi yenilerini ekleyerek canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Basın açıklamasına İl Başkanı Alper Çiler ve İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün de katıldı.

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