  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sosyal Medya İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"
Sosyal Medya

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Gazze’de yaşanan soykırıma karşı sesini yükselten İngiliz aktivistin çarpıcı açıklamaları, Batı dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yıllardır süregelen İslamofobik propagandanın nasıl bir yalan üzerine kurulu olduğunu dile getiren aktivist, "İsrail’e teşekkür ederim; emperyalist Batı’nın o sahte 'insan hakları' maskesini düşürdü ve gerçek yüzünü bize gösterdi" dedi.

 

Müslüman toplumun maruz kaldığı itibar suikastına dikkat çeken İngiliz aktivist, İslam'ın merhamet ve asalet dini olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Artık anlıyoruz ki, İslam bizim düşmanımız değil. Müslümanlar, tanıyabileceğiniz en nazik ve onurlu insanlar. İslam, küresel bir propagandanın kurbanı edilmiştir."

 

Gerçek suçlunun Batı'nın çifte standartları olduğunu belirten bu sözler, sosyal medyada hakikat arayan binlerce kişi tarafından büyük destek gördü.

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Sosyal Medya

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23