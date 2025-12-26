İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Yıllardır süregelen İslamofobik propagandanın nasıl bir yalan üzerine kurulu olduğunu dile getiren aktivist, "İsrail’e teşekkür ederim; emperyalist Batı’nın o sahte 'insan hakları' maskesini düşürdü ve gerçek yüzünü bize gösterdi" dedi.

Müslüman toplumun maruz kaldığı itibar suikastına dikkat çeken İngiliz aktivist, İslam'ın merhamet ve asalet dini olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Artık anlıyoruz ki, İslam bizim düşmanımız değil. Müslümanlar, tanıyabileceğiniz en nazik ve onurlu insanlar. İslam, küresel bir propagandanın kurbanı edilmiştir."

Gerçek suçlunun Batı'nın çifte standartları olduğunu belirten bu sözler, sosyal medyada hakikat arayan binlerce kişi tarafından büyük destek gördü.