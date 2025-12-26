  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Epstein dosyasından paçayı kurtarma derdinde! Trump'tan takla üstüne takla

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Sosyal medyada bir kadınının feminizm sözleri olay oldu! Batı destekli sinsi projeye karşı hakikatin sesi yükseldi!

Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Japonya, 640 milyon dolarlık kıyı savunma planları için Türkiye’ye yöneldi Kapımızı çalacaklar

Terörün Finansmanına Neşter: 10 Yeni Karar, 4 İptal!

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Sokakları kana bulayacaktı! MİT DEAŞ'lı teröristi paketledi

Müslüman yılbaşı kutlamaz
Spor Açıklama bizzat Başkan'dan geldi! Artık resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu
Spor

Açıklama bizzat Başkan'dan geldi! Artık resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Açıklama bizzat Başkan'dan geldi! Artık resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Yıldırım, "Musaba artık Fenerbahçe’nin oyuncusu. 2 Ocak'ta imza atacak' dedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada "Musaba artık Fenerbahçe’nin oyuncusu. 2 Ocak'ta imza atacak" dedi.

A Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe’yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA’ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu."

PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 6 kulübe para cezası
PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 6 kulübe para cezası

Spor

PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 6 kulübe para cezası

Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti
Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Spor

Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi 5 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi 5 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Spor

Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi 5 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe’nin çakılı duvarı! İstikrarın adı 'Milan Skriniar' takımın vazgeçilmezi
Fenerbahçe’nin çakılı duvarı! İstikrarın adı 'Milan Skriniar' takımın vazgeçilmezi

Spor

Fenerbahçe’nin çakılı duvarı! İstikrarın adı 'Milan Skriniar' takımın vazgeçilmezi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23