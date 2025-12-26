Açıklama bizzat Başkan'dan geldi! Artık resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada "Musaba artık Fenerbahçe’nin oyuncusu. 2 Ocak'ta imza atacak" dedi.

A Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçe’yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA’ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe’nin oyuncusu."