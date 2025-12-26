Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında COP Başkanı olarak atandığını belirten Kurum, bu önemli sorumluluğu üstlenmekten büyük onur duyduğunu ifade etti. Bu atama ile Türkiye, uluslararası iklim müzakerelerinde ve yeşil dönüşüm süreçlerinde en üst düzeyde söz sahibi olma fırsatını yakaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla COP Başkanı olarak atanmaktan onur duydum. COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur. Ben inanıyorum ki; ülkemiz, siyasetiyle, bürokrasisiyle, sivil toplumuyla, milletimizle 86 milyon hep birlikte, bu tarihi fırsatı mazlum coğrafyalar ve dünyamız lehine kullanacaktır. COP31 başkanlığımızın ülkemiz, milletimiz, dünyamız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)