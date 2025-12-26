Bu silah ABD ve Rusya'da yok! KGK-84'ten bomba haber geldi

  • İSTANBUL
Menzil ve manevra kabiliyeti olarak öne çıkan KGK-84'ten tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haber geldi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, son yapılan testin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milli imkanlarla geliştirilen KGK-84’ün başarıyla gerçekleştirilen test ve operasyonel süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Küresel muadillerinden ayrışıyor"

Görgün, KGK-84’ün uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyetine dikkat çekerek, mühimmatın sahip olduğu ileri teknolojilerle dünyadaki benzerlerinden ayrıştığını vurguladı.

 

Güdüm kitlerinin sahadaki kararlılığına değinen Görgün, "Milli mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayiinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. Bu başarılar, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve millî çözümlerle küresel rekabet gücü kazanma vizyonunun somut çıktılarıdır." ifadelerini kullandı.

 

"Milli mühendisliğin gurur kaynağı"

Başkan Görgün, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, savunma sanayiindeki eş güdümün önemine işaret etti. Görgün, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

Bu önemli başarıda katkı sunan başta Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı ASELSAN ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum.

