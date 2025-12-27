Ankara için tarihi imza: 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti resmen başkent oldu!

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) aldığı karar doğrultusunda Ankara’nın turizm başkentliği süreci resmileşti. Kırgızistan’ın Manas kentinde gerçekleştirilen görkemli "Anahtar Teslim Töreni" ile ünvan Türkiye’nin kalbine emanet edildi.

SEMBOLİK ANAHTAR ANKARA’NIN ELİNDE

2025 yılının turizm başkenti olan Manas’ta düzenlenen kapanış programında, ünvanı simgeleyen sembolik anahtar Manas Belediye Başkanı Ernisbek Ormokov tarafından Ankara Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili’ye takdim edildi. TDT temsilcileri ve Bişkek Büyükelçiliği yetkililerinin katıldığı törende, iki halk arasındaki tarihi bağlar kültürel gösterilerle vurgulandı.

TURİZMDE YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

Türk Dünyası Turizm Başkenti Projesi, üye devletler arasında kültürel mirası görünür kılmayı ve turizm potansiyelini küresel çapta tanıtmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ankara, 2026 yılı boyunca birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak:

"Ankara Valiliği koordinasyonunda; kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle Ankara, Türk dünyasının kültürel dayanışma ve turizm etkileşimindeki öncü merkezi haline gelecek."

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülecek faaliyetler sayesinde, başkentin Türk dünyasındaki manevi ve turistik ağırlığının artırılması planlanıyor.