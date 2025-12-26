  • İSTANBUL
Yüksek maaşlı emeklilik için son gün belli oldu: 'Pahalıya mal olabilir' uyarısı geldi

Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar 'Bu sene mi yoksa seneye mi emekli olunmalı?' sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik şartını yerine getiren vatandaşlara uyarı yapıldı. Uzmanlara sene bitmeden emekli olmanın avantajlı olacağı konusunda görüş bildiriyor. İşte detaylar...

Uzmanlar, emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanları uyarıyor: 31 Aralık 2025'e kadar başvuru yapmak, daha yüksek maaş ve daha düşük borçlanma maliyeti sağlayabilir. Beklemek ise gelecekte daha düşük aylık ve artan maliyetlerle sonuçlanabilir.


Yılın son günlerine yaklaşırken, emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanların zihninde tek bir soru dönüp duruyor: Dilekçeyi şimdi mi vermeli, yoksa beklemeli mi? Uzmanlar, bu kararın emekli maaşının seviyesini doğrudan etkilediğini vurguluyor. 2025 yılı bitmeden yapılacak başvuruların, maaş hesaplamasında daha avantajlı sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

 

Zamanlama önemli

Emekli aylığı hesaplanırken sadece prim gün sayısı değil, başvurunun yapıldığı yıl da belirleyici oluyor. Maaş hesabında kullanılan güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme oranlarına bağlı olarak her yıl değişiyor. Geçmiş yıllardaki örnekler, bir yıl erken emekli olanların, bir yıl sonra başvuranlara kıyasla daha yüksek maaşla sisteme girdiğini gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar verilen dilekçelerin daha avantajlı olabileceğine dikkat çekiyor.

 

Bekleyenler üzülebilir

Uzman değerlendirmelerine göre, 2025'te emekli olanlarla 2026'da emekli olacaklar arasında yüzde 3-4 bandında bir maaş farkı oluşması bekleniyor. Bu oran, geçmiş yıllardaki keskin düşüşlere göre sınırlı olsa da, yine de emekli aylığında bir gerileme anlamına geliyor. Özellikle 2008 sonrası sosyal güvenlik düzenlemeleri nedeniyle, emeklilik tarihinin ötelenmesi maaş üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor. Prim günü eksik olanlar için de takvim büyük önem taşıyor, çünkü yeni yılda asgari ücret artışına paralel olarak borçlanma tutarlarının da yükseleceği ifade ediliyor.

 

Kritik tarih

Emeklilik dilekçesi, SGK müdürlüklerine şahsen, posta yoluyla veya e-Devlet üzerinden kolayca verilebiliyor. Burada kritik nokta, başvurunun 31 Aralık 2025 tarihine kadar sisteme girmiş olması. Aksi takdirde, maaş hesabı yeni yılın katsayılarına göre yapılacak. Uzmanlar, yüksek ücretle çalışan ve prim tavanına yakın kazanç elde eden bazı sigortalılar için sistemde bir süre daha kalmanın maaşı artırabileceğini belirtse de, bu durum istisna olarak değerlendiriliyor. Çoğu çalışan için emeklilik hakkı kazanılır kazanılmaz başvuru yapılmasının daha rasyonel olduğu vurgulanıyor.

