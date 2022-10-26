AK Partili ismin makam odasında dinleme cihazı bulundu

Kiraz Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar'ın makam odasında dün saat 18.00'de dinleme cihazı tespit edildiği duyuruldu. Olayla ilgili de belediyeden kısa süre içerisinde açıklama yapıldı.

Soruşturma devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklama şöyle: "Bugün 18: 00 saatlerinde Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir. İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna duyurulur."