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Gündem AK Partili ismin makam odasında dinleme cihazı bulundu
Gündem

AK Partili ismin makam odasında dinleme cihazı bulundu

AK Partili İzmir Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'nun makam odasında rutin olarak yapılan güvenlik araması esnasında halk arasında 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:16:00 -
AK Partili ismin makam odasında dinleme cihazı bulundu

Kiraz Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar'ın makam odasında dün saat 18.00'de dinleme cihazı tespit edildiği duyuruldu. Olayla ilgili de belediyeden kısa süre içerisinde açıklama yapıldı.

Soruşturma devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklama şöyle: "Bugün 18: 00 saatlerinde Kiraz Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında Belediye Başkanımızın odasında dinleme cihazı tespit edilmiştir. İvedilikle Emniyet Birimlerine intikal edilmiş olup, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturması devam ediyor. Kamuoyuna duyurulur."

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Yorumlar

ramses

çok dikkatli olmalı zillet seçimde hiç şansı yok işimiz olmaz provaksyon ve kaosdada baaşrılı olamayacaklar!
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