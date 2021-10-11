AK Partili isme, NATO'da yeni görev!

Yeni Akit/Ankara

8 Ekim 2021 tarihinde başlayan ve bugün sona erecek olan NATO PA Sonbahar Genel Kurulu çalışmaları için Portekiz’in Başkenti Lizbon’da bulunan NATO PA Türk Grubu üyesi Ahmet Berat Çonkar, yapılan seçimlerde oybirliği ile Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Yapılan seçimlerde Komite Başkanlığı görevine de ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Brendan BOYLE seçilerek görevi Birleşik Krallık Üyesi Sir Menzies Campbell’dan devraldı.

Yurt dışında pek çok görev kademesinde ülkemizi başarıyla temsil etti

Daha önce NATO PA Türk Delegasyonu Başkanlığı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığı görevlerini de yürüten ve uzun süredir NATO PA Üyesi olarak çalışmalara katılan Çonkar, NATO PA bünyesinde Başkan Yardımcısı ve Raportör olarak birçok komitede çeşitli görevler üstlendi. Halen NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raportörü de olan Çonkar’ın “Irak’ın Geleceği: Güvenlik, İstikrar ve Bölgesel Meseleler” isimli raporu da 19-20 Kasım 2021 tarihinde Barselona’da gerçekleşecek olan NATO PA Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Toplantısında oylanacak.

Çonkar, NATO PA’nın en önemli Komitelerinden birisi olan Siyasi Komite Başkan Yardımcısı olarak seçildiği yeni görevinin, Türkiye’nin, bölgemizin ve dünyanın güvenliği ile demokratik yönetim konularında daha aktif ve etkin çalışmalar yapmasına imkân sunacağı ümidini paylaşarak destekleyen tüm delegasyonlara teşekkürlerini iletti.

Çonkar, Türkiye'nin bölge ülkeleri ve bütün ortaklık yapısı çerçevesinde, üzerine düşen görevi, her zaman en iyi şekilde icra etme gayretinde olduğunu, bundan sonra da bu tutumunda etkili bir duruş ortaya koyacağını bildirdi.