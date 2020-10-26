AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Çıkıp aday ol

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim çağrısı" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun eğer kendine güveniyorsa "aday" olarak çıkması gerektiğini belirten Akbaşoğlu, "Aslında bir atasözümüz bu durumu çok güzel özetliyor “yenilen pehlivan güreşe doymaz” Ama karşımızda pehlivan falan da yok. Sahte efelenme var. Eğer gerçekten bir pehlivanlık göstermek istiyorsa buyursun 2023 seçimlerinde "adayım desin." Veya kendisinin talep ettiği seçimde aday olacağını söylesin. Bunu söyleyemez zira toplumda karşılığının olmadığını, Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini gayet iyi biliyor." dedi.

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Akbaşoğlu, "Ama burada maalesef Türkiye’nin lehine değil aleyhine bir tutum ve davranışı bilinçli bir şekilde ortaya koydukları görülüyor. Bu konuda 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD seçimlerinde Joe Bıden'ın ortaya koymuş olduğu bir yaklaşım var. Aslında bu yaklaşımla beraber Sayın Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri cümleleri beraber analiz etmek gerekir. Aslında birbirine koşut birbirine paralel şekilde bir analizin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Ancak bunların hepsi beyhude yaklaşımlar." dedi.

"Erken seçim" gerektirecek herhangi bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden Akbaşoğlu,seçimlerin 2023 yılında yapılacağını belirterek şöyle devam etti:

"Milletimiz doğrudan demokrasinin bir gereği olarak hem yasama organı olan TBMM ve milletvekillerinin hem de yürütme organı olan Cumhurbaşkanı’nı bizzat kendisi 2018 yılında yapılan seçimlerde belirledi ve anayasal olarak da 5 yıl sonra Haziran 2023’de seçimler yenilenecek. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın Ak Parti’nin yetkili organlarının tutum ve davranışları nettir. Sayın Devlet Bahçeli’nin de mesajları nettir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bu konuda net bir şekilde erken seçim olmayacağını açıklamıştır. Seçimler 2023 yılında zamanında yapılacaktır. Bu manada bizim yapacak çok işimiz var. Erken seçimle zaman kaybetmeye de gerekli olabilecek siyasi atmosfer de söz konusu değil. Dolayısıyla bizim işimiz milletimizin hizmetine kesintiye sebebiyet vermeksizin yaptıklarımıza daha fazlasını ilave ederek inşallah daha çok hizmetlerle, güzelliklerle buluşturmaya devam etmektir.

Biliyorsunuz en son 405 milyar metreküp bir doğalgaz rezervini milletimize müjdeledik. İnşallah çok daha büyük müjdelere yakında nail olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim Karadeniz’de, Ege’de, Akdeniz’deki çabalarımız inkıtaya uğramamalı... Bunları erken seçimin olmayacağını, gerek bulunmadığını bile bile aslında sahte efelenmelerle bir takım siyasi kazanımlar elde edebilir miyiz şeklinde yaklaşımlar olarak görmek gerekir. Erken seçim söz konusu değil, erken seçim gerektiren herhangi bir durum söz konusu değil. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu konudaki söyleyeceğimiz, "cumhurbaşkanlığına aday olduğunu" açıklamasıdır. Bu konuda gerçekten samimi davrandığı kamuoyu tarafından da kabul edilsin."

"2023 seçimlerinde muhalefetin adayı kim olacak?" şeklindeki soruya cevap veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Tabi onlar çok değişkenli arz edebilir. Bu manada birçok isimle ilgili spekülasyonlar söz konusu... Günün şartları nasıl hareket edeceklerini gösterecektir. Dolayısıyla şimdiden bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak muhalefetin kendi güçlerini ispatlamaya, halkımız nezdinde karşılıklarının olduğunu ispatlamaya dönük bir yaklaşımları maalesef söz konusu değil. Bu iddia söz konusu olmadığı içindir ki başka arayışlara girişiyorlar. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne kimi aday gösterebiliriz ki, Recep Tayyip Erdoğan’a bu ülkenin gerçekten çağ atlatan liderine nasıl set çekebiliriz hesabı yapıyorlar. Düşünceleri biz nasıl hizmet edebiliriz şeklinde değil, nasıl engelleyebiliriz şeklinde... Kendilerini tavsiyemiz halkla beraber, halkın değerleriyle barışık bir şekilde kendi siyasi kimlikleriyle halkın karşısına çıkmalarıdır. Bu konudaki başka arayışlara girmemeleridir."