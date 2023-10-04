AK Partili isimden kahreden haber! Hayatını kaybetti
AK Parti'de iki dönem Elazığ Milletvekilliği yapan Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk 73 yaşında vefat etti. Edinilen bilgiye göre, 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk'ün tedavisi, Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu.
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