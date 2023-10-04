  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'dan Ağrı Dağı provokasyonu! Skandal görselle Türkiye'yi hedef aldı

Bulgaristan'dan flaş Rusya kararı

Hunter Biden hakkındaki tüm suçlamaları reddetti

İtalyan şirketi olan birçok şirket duyurdu: İstanbul'da buluştu! Sıcak gelişme

Azerbaycan sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu! Ermeni sözde cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Endonezya dünya gündeme bomba gibi düştü: Endonezya'da çok zorlu askeri eğitim görüntüleri

Ekrem'in yöneticileri kapısı açık giden metroyu Twitter'dan öğrendi!

Son dakika! MB Başkanı Erkan 'Bu çok iyi gelişme' diyerek duyurdu

Balon patladı fiyatlar düştü! İşte en ucuz sıfır otomobillerin fiyatları

Devlet detay paylaştı: Ücretsiz doğalgaz için nisan-temmuz aylarında milyarlarca rakam ödedi! flaş duyuru
Siyaset AK Partili isimden kahreden haber! Hayatını kaybetti
Siyaset

AK Partili isimden kahreden haber! Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-04 07:56:00 - 2023-10-04 08:00:08
AK Partili isimden kahreden haber! Hayatını kaybetti

AK Parti'de iki dönem Elazığ Milletvekilliği yapan Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk 73 yaşında vefat etti. Edinilen bilgiye göre, 23. ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Öztürk'ün tedavisi, Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam ediyordu.

AK Partili 11 grup başkanvekilinden kritik toplantı! CHP’li İBB yönetiminin ipliği pazara çıkarıldı
AK Partili 11 grup başkanvekilinden kritik toplantı! CHP’li İBB yönetiminin ipliği pazara çıkarıldı

Siyaset

AK Partili 11 grup başkanvekilinden kritik toplantı! CHP’li İBB yönetiminin ipliği pazara çıkarıldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'de flaş gelişme! 400’den fazla ilçe başkanı apar topar istifa etti
AK Parti'de flaş gelişme! 400’den fazla ilçe başkanı apar topar istifa etti

Siyaset

AK Parti'de flaş gelişme! 400’den fazla ilçe başkanı apar topar istifa etti

AK Parti İl Başkanı: Büyükerşen çok net bir şekilde sınıfta kalmıştır
AK Parti İl Başkanı: Büyükerşen çok net bir şekilde sınıfta kalmıştır

Siyaset

AK Parti İl Başkanı: Büyükerşen çok net bir şekilde sınıfta kalmıştır

AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında
AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında

Gündem

AK Parti'li Akbaşoğlu: Zillet, darbe anayasasının tarafında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23