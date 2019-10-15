AK Partili isimden Gül, Babacan ve Davutoğlu’na tepki
AK Parti eski Gençlik Kolları Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu, yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sessizliğine tepki gösterdi.15 Ekim 2019 Salı 16:36
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 9 Ekim'de, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dair sessizliğe bürünen 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan’a sosyal medyadan bir çok vatandaş tepkisini sürdürüyor.
Yaldızları mı dökülür acaba?
Bu isimlere bir tepkide AK Parti eski Gençlik Kolları Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu’ndan geldi. Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yapmış isimler Gül, Davutoğlu ve Babacan’dan “askerimiz sağ salim gidip dönsün” dışında en ufak bir ses çıkmadı. O muhteşem yabancı dilleriyle Türkiye için iki tweet atsalar yaldızları mı dökülür acaba?” dedi.
YORUM YAZ