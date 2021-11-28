AK Partili isimden dolar çıkışı: Bunu yapsak dolar 5 liraya düşerdi ama...

Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde konuşan Ak Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, faiz ve Dolar kuruna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni bir ekonomi politikası yürüttüğünü belirten Öztürk, "Bugüne kadar Türkiye yüksek faiz, düşük kur ile giderken, bu paradigma değişikliği ile beraber Türkiye yeni bir döneme giriyor." yorumunu yaptı.

"Demokrasi böyle bir şey. Onun için tahammül, sabır ve zaman"

Öztürk, döviz, faiz, altın üçgeninde dönen ekonomik dolaşımın, üretim, ihracat, istihdam zeminine çekilmeye doğru bir politika değişikliği olduğunu dile getirdi. Merkez Bankası'nın aldığı kararların, ekonomi çevrelerinde tepkiye neden olduğunu belirten Öztürk, "Hükümet, bu paradigma değişikliğinin siyasi, sosyal, ekonomik sonuçlarını sandıkta karşılamaya hazır ki böyle bir politikaya gitti. Demokrasi böyle bir şey. Onun için tahammül, sabır ve zaman." dedi.

"Taviz vermeyeceğiz"

Türkiye'nin uluslararası alanda mücadele verdiğini, burada geri adım atanın bu mücadeleyi kaybedeceğini vurgulayan Öztürk "Hükümetimiz, orta vadeli programdaki büyüme hedeflerinden ve bütçe disiplininden taviz vermeyerek, vazgeçmeyerek milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Faiz artırılırsa dolar 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik"

Yüksek kur hakkında da konuşan Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya düşerdi, belki günü kurtarırdık ama geleceği kaybederdik. Dolayısıyla AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir dönemde popülist politikalar yapmamıştır, tevessül etmemiştir, acı olsa da bazı acı reçeteleri uygulamıştır. Muhalefet işimizi kolaylaştırdılar sanabilir ama neticede ak mı kara mı yakında göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.