0553 313 94 23

AK Partili isim siyaseti bıraktığını açıkladı

AK Parti eski Malatya Milletvekili Ali Osman Başkurt, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:13
AK Partili isim siyaseti bıraktığını açıkladı

 22’nci dönem AK Parti Malatya Milletvekili Ali Osman Başkurt, TÜMSİAD Malatya Şubesini ziyareti sırasında, basın mensuplarının sorusu üzerine aktif siyaseti bıraktığını söyledi.

AK Parti’nin kurucu başkanı da olan eski Milletvekili Ali Osman Başkurt, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Murat Gümüş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “sayın vekilimiz Malatya'yı her zaman sahiplendi. Her sorunda bizzat kendisi devreye girerek Malatya'ya hizmet için ön saflarda yer aldı” şeklinde konuştu.

Başkurt ise her yıl olduğu gibi Malatya’ya geldiğinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini belirtti. Yakın zamanda ‘Battalgazi yurdu aşkı sevda ocağı’ diye bir şiir kitabını çıkaracağını da belirten Başkurt, “Malatya bir sevdam var, siyasette hizmet ettim, MÜSİAD şube başkanlığı görevinde bulundum. Şimdi de illaki siyasette hizmet olmaz. Sivil toplum kuruluşlarında da görev alarak hizmet edilebilir. Belki Malatya gelerek sivil toplum kuruluşunda görev alabilirim” ifadelerine yer verdi.

Siyasette yeminli olmadığını ancak artık aktif siyaseti bıraktığını da ifade eden Başkurt, “Aktif siyasette yokum, orada bulanan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Siyaset halka ve hakka hizmet etme sanatıdır. Aşkı sevdası olan, toprağına milletine vatanına borcu olan gelir hizmet eder. Toprağına, vatanına milletine hizmet eder. Yoksa şan, şöhret yapayım, kısa zamanda servet yapayım şeklinde değildir. Siyaset umduğumuz gibi devam etmezse, bunun ceremesini tüm toplum çeker, herkes çeker” diye konuştu. 

En güzel yıllarının sivil toplum kuruluşlarında geçtiğini dile getiren Başkurt, “Çünkü sivil toplum kuruluşları, hakka ve halka daha çok yakın, menfaat yok. Ama maalesef siyasi partilere gelenler, çeşitli konularda geliyorlar ve orayı da kirletiyorlar. Ben buradan kirletenlere söylüyorum, hepsine değil. Tertemiz insanlara asla sözüm yok. Bende oralardan geldim” ifadelerine yer verdi.

"Aktif siyaseti bıraktım"

Başkurt, bir basın mensubunun ‘2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde teklif gelmesi durumda Malatya Büyükşehir Belediyesine aday olur musunuz’ sorusuna ise ‘Hayır arkadaşlar. Ben aktif siyaseti bıraktım, aday olma gibi bir şey söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:13
  1. Malatya
  2. Ali Osman Başkurt
  3. Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
  4. AK Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastalanan buzağısını otomobille veterinere götürdü
    1. Hastalanan buzağısını otomobille..
    2. Turistin yuttuğu pırlanta yüzük çıktı
    3. Mustafa Destici: Ekonomik bir krizin..
    4. Evinden erzak alan PKK'lıları..
    5. Pompalı tüfekle market soygunu!
    6. Kahvenin fayda ve zararları
    7. İrlandalı turistin yuttuğu 40 bin..
    8. UEFA Şampiyonlar ligi D grubu puan..
    9. Rusya ve Hindistan'dan dünyayı..
    10. First Lady Melanie Trump'tan skandal..
    11. Avrupalı Türk işletmelerden..
    12. FETÖ'den aranan çift çatıda enselendi
    13. Porseleni nasıl fark edersiniz?
    14. CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova maçı..
    15. Göztepe, milli maç arasına moralsiz..
    16. Nicolas Maduro'ya tepki: "Melek..
    17. E devlet şifresi değiştirme
    18. Fenerbahçe'nin üç forveti bir Visca..
    19. Türk çay ihracatının yarısını Rize..
    20. Sülük tedavisi Batı'da revaçta!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti
    Suudi Arabistan ipini kopardı! Skandal ‘reform’ reklamı... Başı açık kadın tevhid bayrağı önünde dans etti