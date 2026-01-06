Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaşı 20 bin lirayı aşacak
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklisine yapılan yüzde 18,60'lık zam diğer emeklilerin tepkisini topladı. AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin aradaki farkı kapatarak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6,41 ek zam yapmayı değerlendirdiğini açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşının 20 bin lirayı aşması bekleniyor,.
Dün açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, toplu iş sözleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 18,60 oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileriyle aralarında oluşan zam farkına tepki gösterirken, aradaki farkın kapanması ve zam farkının eşitlenmesi için iktidara çağrıda bulundu.
Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldığını açıkladı.
20 BİN LİRAYI AŞACAK
Tayyar "SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu değerlendiriliyor" dedi.
Bu doğrultuda bir adım atılması halinde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan yüzde 12,19'luk zamma ek olarak yüzde 6,41 ek zam alacak. Böylece yeni yılda 18 bin 938 TL'ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşı 20 bin lirayı aşacak.
Ekonomi
Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?
Ekonomi
Memur ve sosyal yardım ödemeleri değişiyor mu? Enflasyon sonrası memur emekli maaşlar ne kadar olacak?
Ekonomi
2026 Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni yıl en düşük memur ve emekli maaşı güncel rakam kaç TL?