Ekonomi Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaşı 20 bin lirayı aşacak
Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaşı 20 bin lirayı aşacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklisine yapılan yüzde 18,60'lık zam diğer emeklilerin tepkisini topladı. AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin aradaki farkı kapatarak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6,41 ek zam yapmayı değerlendirdiğini açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşının 20 bin lirayı aşması bekleniyor,.

Dün açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, toplu iş sözleşmesi nedeniyle memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 18,60 oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklileriyle aralarında oluşan zam farkına tepki gösterirken, aradaki farkın kapanması ve zam farkının eşitlenmesi için iktidara çağrıda bulundu. 

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emekliler arasındaki zam farkının kapatılmasına yönelik bir değerlendirme yapıldığını açıkladı.

20 BİN LİRAYI AŞACAK

Tayyar "SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi konusu değerlendiriliyor" dedi. 

Bu doğrultuda bir adım atılması halinde milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, açıklanan yüzde 12,19'luk zamma ek olarak yüzde 6,41 ek zam alacak.  Böylece yeni yılda 18 bin 938 TL'ye yükseltilmesi beklenen en düşük emekli maaşı 20 bin lirayı aşacak.

Süleyman coşkun

 enflasyonu niye değişiyor bu şahsa göremi kuruma göremi enflasyon

Osman GENÇ

Tayyip'i çok seviyoruz. Ona olan sevgi ve saygımız bitmez. Emeklilerimizin durumu gerçekten kötü. En azından 20 bin tl olmalı. Eğer bunu yapmazsa bir dahaki seçimi zor kazanırız. Çünkü insanlar gerçekten de iha siha tank top tüfek demiyor, geçinemiyoruz diyor. Eğer seçimi chp kazanırsa yapılan tüm çalışmalar eserler heba olur boşa gider. Gerekirse tüm resmi makam araçları kontak kapatsın tasarruf sağlansın ve emekliye para verilsin kardeşim.
