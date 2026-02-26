  • İSTANBUL
AK Parti'den Erdoğan için özel video klip
Gündem

AK Parti’den Erdoğan için özel video klip

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran milletin partisi AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe özel bir video klip paylaştı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle bir video klip paylaşıldı.

İzleyenleri Erdoğan’ın lise yıllarına götüren klip, genç bir öğrencinin katıldığı şiir yarışmasında yaşadığı bir anıyı merkezine alıyor.

Karşılaştığı tüm provokasyonlara ve engelleme girişimlerine rağmen sahneyi terk etmeyen ve birinciliği göğüsleyen o gencin kararlılığı, izleyiciye aktarılıyor.

 

Videonun en vurucu ve duygusal anı ise geçmişle bugünün kesiştiği noktada yaşanıyor.

Lise yıllarındaki genç Erdoğan ile bugünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ının birbirlerini selamladığı o sahne; davanın, istikametin ve sarsılmaz iradenin yıllar içindeki sürekliliğini gözler önüne seriyor.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından dün yayımlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ile klibinin ardından gelen bu ikinci video, Erdoğan’ın doğum günü içerik serisini gösterdi.

