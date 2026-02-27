Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır “illallah” ettiren TÜVTÜRK gidiyor, “Turka” bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular
2027 yılında araç muayene istasyonlarını devralacak olan MOİ ortak girişim grubunun ABD’li ortağı Opus, Türkiye’deki muayene sistemini sil baştan değiştirecek gelecek planlarını duyurdu. CEO Lothar Geilen, Türkiye genelinde en az 250 sabit ve 80 mobil istasyonla hizmete başlayacaklarını ve ileri teknolojiyi kullanarak işlem sürelerini yüzde 10 oranında kısaltacaklarını açıkladı. Özellikle ağır vasıtaların 45 dakikayı bulan muayene süresini 20 dakikaya indirmeyi hedefleyen şirket, otomasyon ağırlıklı bir sistemle araç sahiplerine zaman kazandıracak.