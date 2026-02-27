  • İSTANBUL
Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır "illallah" ettiren TÜVTÜRK gidiyor, "Turka" bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır “illallah” ettiren TÜVTÜRK gidiyor, “Turka” bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular

2027 yılında araç muayene istasyonlarını devralacak olan MOİ ortak girişim grubunun ABD’li ortağı Opus, Türkiye’deki muayene sistemini sil baştan değiştirecek gelecek planlarını duyurdu. CEO Lothar Geilen, Türkiye genelinde en az 250 sabit ve 80 mobil istasyonla hizmete başlayacaklarını ve ileri teknolojiyi kullanarak işlem sürelerini yüzde 10 oranında kısaltacaklarını açıkladı. Özellikle ağır vasıtaların 45 dakikayı bulan muayene süresini 20 dakikaya indirmeyi hedefleyen şirket, otomasyon ağırlıklı bir sistemle araç sahiplerine zaman kazandıracak.

#1
Foto - Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır "illallah" ettiren TÜVTÜRK gidiyor, "Turka" bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular

Diğer ihaleye göre üç kat bedelle araç muayene istasyonları ihalesini kazanan MOİ ortak girişim grubunda bulunan ABD'li araç muayene devi Opus'un CEO'su Lothar Geilen, ihaleye ve gelecek planlarına yönelik Bloomberg HT'de açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır "illallah" ettiren TÜVTÜRK gidiyor, "Turka" bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular

Türkiye’de araç muayene programı olarak en az 250 istasyonla başlayacaklarını söyleyen Geilen, “772 hattan bahsediyoruz. Ayrıca 80 kadar mobil istasyon da kuracağız. Yani toplam 850 hat olacak. Bu bir ilerleme ve artış anlamına geliyor. Hükümetten kapasite artışı talebi vardı. Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz” dedi.

#3
Foto - Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır "illallah" ettiren TÜVTÜRK gidiyor, "Turka" bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular

Teknolojiyi kullanarak araç başına düşen muayene süresini kısaltmayı amaçladıklarının altını çizen Geilen, “Otomasyon hedeflerimiz var, teknolojiyi kullanma hedeflerimiz var. En az yüzde 10’luk süreyi azaltma hedefimiz var. Uzun süren kamyon gibi muayeneleri 45 dakikadan 20 dakikaya indirmek istiyoruz. Ama bu zaman gerektirecek” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Araç sahiplerine müjde! 20 yıldır "illallah" ettiren TÜVTÜRK gidiyor, "Turka" bangır bangır geliyor: Muayene sistemini sil baştan değiştirecek planlarını duyurdular

