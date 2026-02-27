Kış kapıya dayandı: 18 ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Geçtiğimiz hafta yaşanan bahar havasının ardından yurdun büyük bölümü iki gündür kar yağışı altında. Beyaz örtünün etkisini artırdığı bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Türkiye’nin bazı il ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalarda, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği riskleri gerekçe gösterilerek tatil duyurusu yapıldı.

ERZİNCAN'DA TÜM OKULLAR TATİL

Erzincan Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca Kur’an kursları, kamu kurumlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri de tatil kapsamına alındı. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

TRABZON VE ORDU'DA İLÇE BAZLI TATİL KARARI

Trabzon’da Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinin tamamında eğitime ara verildi. Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda; Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin yüksek kesimlerindeki bazı okullarda da eğitim yapılmayacak. Ordu’da ise Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime ara verildi. Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde ise bazı okullarda taşımalı eğitim durduruldu. Her iki ilde de kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

GÜMÜŞHANE'DE BUZLANMA UYARISI

Gümüşhane Valiliği, meteorolojik tahminlere göre kar yağışının aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam edeceğini, hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte özellikle sabah saatlerinde buzlanma beklendiğini açıkladı. Bu kapsamda il merkezi ve tüm ilçelerde, MEB’e bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili amirlerce değerlendirilecek.

TUNCELİ

Tunceli’de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

VAN

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte başlayan kar yağışı, özellikle şehir merkezinde etkisini gösterdi. Kısa sürede cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerde karla birlikte tipi de etkili oldu. İftar sonrası dışarı çıkan vatandaşlar, yağan kar altında yürüyüş yaptı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 Şubat Cuma günü tüm okulların tatil edildiği duyuruldu. Van Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27.02.2026 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur." denildi.

ERZURUM

Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye’de okulların tatil edildiği diğer ilçelerde kararın kaymakamlıklara bırakıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği duyuruldu. Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi."

ŞIRNAK

Şırnak Valiliği, kent merkezinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede tüm eğitim kurumlarında 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Şırnak Merkez ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malûl, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu özel kreş, anaokulu ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARS

Kars’ta etkili kar yağışı sebebiyle okullar tatil edildi. Kars Valisi Ziya Polat, tatil haberini sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vali Polat, “Sevgili çocuklar, derslere küçük bir mola. Bereketli kar yağışı nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü okulları tatil ediyoruz. Karın tadını çıkarın, dikkatli olun üşütmeyin. Lütfen kitap okumayı da unutmayın. İyi tatiller” ifadesini kullandı. Valilik açıklamasında ise şöyle denildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, ilimiz genelindeki olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin değerlendirilmesi nedeniyle 27 Şubat 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır."

BİNGÖL

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, Adaklı ilçesinin ardından Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında da taşımalı eğitime aynı gün eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim ve öğretime; İl merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında ise taşımalı eğitime 27 Şubat Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

SİVAS'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA

Sivas'ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde tüm kademelerdeki okullarda, Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise taşıma kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat'ta tüm kademelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Akıncılar Kaymakamlığının açıklamasında ise ilçede beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime yarın ara verildiği aktarıldı. Şarkışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla taşımalı eğitim, özel eğitim ile köy ve beldelerdeki okullarda yarın eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Kangal Kaymakamlığı da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma riskinden dolayı taşımalı merkezli okullarda ve özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Gürün ilçesinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Meteoroloji verileri doğrultusunda alınan karara göre, olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği risklere karşı öğrenci ve personel güvenliği gözetilerek ilçede 27 Şubat 2026 Cuma günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, anaokuluna çocuğu devam eden kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü ve sıcaklık düşüşüne bağlı buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şunları kaydedildi: "Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 27 Şubat Cuma günü, il genelinde bir gün süreyle tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, malul, hamile ve engelli çalışanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda gerekli tedbirler birim amirlerince alınacaktır."

MALATYA'NIN İKİ İLÇESİNDE TATİL

Malatya'nın Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. Arapgir ve Akçadağ kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen tipi ve buzlanmanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara neden olmamak için yarın Akçadağ ve Arapgir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

AĞRI

Ağrı genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Ağrı genelindeki tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt’ta devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime verilen aranın süresi bir gün daha uzatıldı. Bayburt Valiliği, 27 Şubat 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında ders yapılmayacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek tedbir kararı alındığı belirtildi. Resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde de eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın çalışanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.



GİRESUN

Giresun'un bazı ilçelerinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Çamoluk ilçelerindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, merkez ile Bulancak, Keşap, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki bazı köy okulları ile bu ilçelere bağlı beldelerdeki tüm okullarda, Espiye, Doğankent, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında yarın eğitim yapılamayacağı, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün izinli sayılacağı kaydedildi.Güce ilçesinde de taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

NİĞDE

Niğde Valiliği, 27 Şubat Cuma günü olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği için bazı bölgelerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Niğde merkeze bağlı Dündarlı, Karaatlı, Konaklı, Yeşilgölcük, Orhanlı, Edikli, Alay, Hacıabdullah, Kiledere, Bağlama ve Yıldıztepe beldeleri ile Gösterli, Kayırli, Dikilitaş, Hacıbeyli, İçmeli, Aşlama, Çarıklı, Hüyük, Elmalı, Çayırlı, Ağaççar, Tırhan, Kömürcü, Hasaköy, Tepeköy, Ballı, Güllüce, Pınarcık, Yaylayolu, Fesleğen ve Himmetli Köyleri ile Çamardı, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinin tamamında 27 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yukarıdaki yerleşim yerlerinden il merkezindeki eğitim kurumlarına taşımalı eğitim yoluyla ulaşım sağlayan öğrenciler de bir gün süreyle izinli sayılacaktır. Ayrıca, Altunhisar ve Bor ilçelerindeki taşımalı eğitime aynı tarih itibarıyla ara verilmiştir. Eğitime ara verilen yerlerde görev yapan ilimiz genelindeki malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarımız da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.