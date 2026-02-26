  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO'dan Avrupalılara "Aklınızı başınıza alın" çağrısı! Rutte resti çekti: "ABD ne yapacak diye ağlamayı bırakın!" Meclis'te "suça sürüklenen çocuklar" için dünya modelleri masaya yatırıldı! "Okul polisi" sınıfta kaldı, rehabilitasyon öne çıktı! Parayı bitirdiler gözünü çocukların sahasına diktiler Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı… Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu! Bakan Kurum: COP31 uzlaşmanın, Türkiye çözümün adresi olacak
Spor Nottingham Forest Fenerbahçe - Canlı anlatım-
Spor

Nottingham Forest Fenerbahçe - Canlı anlatım-

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nottingham Forest Fenerbahçe - Canlı anlatım-

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor.

Nottingham Forest: 0 - Fenerbahçe: 1

24' Sol kanattan ceza sahasına giren Anderson, yerden uzak direğe çok sert vurdu, top direğin dibinden auta gitti.

22' GOL! Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe Sidiki Cherif ile hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan hareketlenen Cherif, topu soldan hareketlenen Kerem'e gönderdi. Savunmanın müdahalesine rağmen top Kerem'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - Kerem Aktürkoğlu

19' Nene tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.

18' Nene sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

15' Hutchinson, sol kanattan çalımlarla ilerledi ve topu içeri çevirdi. Lucca, kale sahasına paralel giden topa dokunamadı.

13' McAtee'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasına Lucca yükseldi ve kafayı vurdu, top kaleci Tarık'ta kaldı. Hakem öncesinde Lucca'nın faul yaptığını işaret etti.

8' Mücadelenin ilk bölümünde tempo oldukça düşük.

3' Hava atışıyla birlikte oyun yeniden başladı. Top Nottingham'da.

3' Fenerbahçe'de kaptan İsmail Yüksek, taraftarları uyarmak için tribünlere gitti.

2' Sahaya atılan meşaleler sebebiyle hakem oyunu durdurdu.

1' İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23