Nottingham Forest Fenerbahçe - Canlı anlatım-
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor.
Nottingham Forest: 0 - Fenerbahçe: 1
24' Sol kanattan ceza sahasına giren Anderson, yerden uzak direğe çok sert vurdu, top direğin dibinden auta gitti.
22' GOL! Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe Sidiki Cherif ile hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan hareketlenen Cherif, topu soldan hareketlenen Kerem'e gönderdi. Savunmanın müdahalesine rağmen top Kerem'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Gol - Kerem Aktürkoğlu
19' Nene tedavisinin ardından oyuna devam ediyor.
18' Nene sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
15' Hutchinson, sol kanattan çalımlarla ilerledi ve topu içeri çevirdi. Lucca, kale sahasına paralel giden topa dokunamadı.
13' McAtee'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasına Lucca yükseldi ve kafayı vurdu, top kaleci Tarık'ta kaldı. Hakem öncesinde Lucca'nın faul yaptığını işaret etti.
8' Mücadelenin ilk bölümünde tempo oldukça düşük.
3' Hava atışıyla birlikte oyun yeniden başladı. Top Nottingham'da.
3' Fenerbahçe'de kaptan İsmail Yüksek, taraftarları uyarmak için tribünlere gitti.
2' Sahaya atılan meşaleler sebebiyle hakem oyunu durdurdu.
1' İlk düdük çaldı ve mücadele başladı.