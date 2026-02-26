  • İSTANBUL
Gündem Çocuklarla Ramazan neşesi! Bakan Göktaş fenomen ilahiye eşlik etti
Gündem

Çocuklarla Ramazan neşesi! Bakan Göktaş fenomen ilahiye eşlik etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla birlikte 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla bir araya geldiği programda son dönemde geniş kitlelere ulaşan “Kabe'de Hacılar” ilahisine eşlik etti.

 

“Tüm Türkiye’nin yüreğine işleyen ilahi”

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye'nin yüreğine işleyen o ilahiyi duyunca çocuklarımızla birlikte eşlik etmeden duramadık. Seslerimizin ve gönüllerimizin bir olduğu, aynı duygu ve inançla birbirimize kenetlendiğimiz nice Ramazanlara. Bu kıymetli eseri milyonların diline düşüren besteci Abdurrahman Önül'e ve Celal Karatüre'ye yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

