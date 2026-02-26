  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem CHP’de Hitler dönemi… Parti içinde kıyım başladı!
CHP’de Hitler dönemi… Parti içinde kıyım başladı!

CHP’de Hitler dönemi… Parti içinde kıyım başladı!

CHP’de parti içi gerilim yeni bir boyuta taşındı. Parti yönetimini eleştiren 30 eski ilçe başkanının sessiz sedasız ihraç edildiği iddiası kulisleri hareketlendirdi. İhraç kararlarının kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde duyurulmaması, “parti içi demokrasi” tartışmalarını alevlendirdi.

Sosyal medya üzerinden CHP Genel Merkezi’ni ve Genel Başkan Özgür Özel’i eleştirerek parti yönetimini daha fazla demokrasiye davet eden isimler arasında şu milletvekilleri ve eski milletvekilleri yer alıyor:

                •             Oğuz Kaan Salıcı

                •             Faik Öztrak

                •             Engin Altay

                •             Sevda Erdan Kılıç

                •             Hüseyin Yıldız

 

                •             Gürsel Erol

                •             Gamze Akkuş İlgezdi

                •             Orhan Sarıbal

                •             Zeynep Altıok Akatlı

                •             Gaye Usluer

                •             Necati Yılmaz

 

Parti kaynaklarına göre, eleştirilerin odağında kurultay süreci, parti içi karar mekanizmalarının işleyişi ve disiplin süreçlerinin yöntemi bulunuyor. İhraç edilen eski ilçe başkanlarının, “Genel Merkez’in eleştiriye tahammülsüz davrandığı” yönündeki ifadeleri dikkat çekti.

1
Yorumlar

osmanli

CHP de demokrasi. buna inana ya kerizin daniskasidir yada bu islerin icinde olan biridir.

BEYAZ KELEBEK

Gerçekten CHP Türkiye’de Milli güvenlik sorunu Geldiği yere Yunanistana gitsinler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
