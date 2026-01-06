  • İSTANBUL
Meclis’e sunuldu bile! Emeklileri umutlandıran adım atıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meclis’e sunuldu bile! Emeklileri umutlandıran adım atıldı

Saadet Partisi, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

1
#1
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde, emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşması amacıyla en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi düzenlemesine yer verildi.

#2
Mahmut Arıkan, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajla kamuoyuna duyurdu. Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Arıkan, teklifin bir sosyal adalet meselesi olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Arıkan, "Sayın Erdoğan elinizi taşın altına koyma sırası sizde" ifadelerini kullandı.

#3
Arıkan, Saadet Partisi olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için Meclis'e teklif sunduklarını ifade etti.

#4
Saadet Partisi, kanun teklifine destek sağlamak amacıyla imza kampanyası başlattı. Arıkan, vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederken, imzaların emekli.saadet.org.tr adresi üzerinden verilebileceğini duyurdu.

#5
En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,20 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 940 liraya yükselmesi bekleniyor.

#6
Sigorta primleri en düşükten yatanlar, tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamayıp kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşını alıyor.

#7
Orhan

Önerge verip kenardan kıs kıs gülmek güzel siyaset..Çok verirse hassas olan ekonomik dengeler alt üst olacak. Vermezse emekli zaten bağırmaya ve iktidara ağzına geleni söylemeye devam edecek. Ben böyle siyaseti sevmiyorum. Dürüst olsunlar ve iktidarı olumlu işlerinde desteklesinler,arkasında dursunlar. Sonra da bir şeyler istemeye yüzleri olsun..
