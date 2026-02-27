Afrika ülkesinde teravih namazına kanlı saldırı! 5 şehit

  • İSTANBUL
Dünya

Nijerya’nın Kebbi eyaletinde, teravih namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 5 Müslüman şehit olurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, faillerin yakalanması için operasyon başlattıklarını duyurdu.

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde teravih namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda 5 Müslüman şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer faillerin yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı Dadin Kowa kasabasında, teravih namazı esnasında bir cami silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırıda ibadet halindeki 5 Müslüman şehit olurken, yaralananların da bulunduğu bildirildi.

Kebbi Eyalet Valisi Nasir Idris olay yerinde incelemelerde bulunarak saldırıyı "vahşi bir eylem" olarak nitelendirdi. Ramazan ayında, ibadet sırasında sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Idris, sorumluların yakalanması için güvenlik operasyonlarının artırılacağını söyledi.

 

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya'da ibadethanelerin hedef alınmasının yeni olmadığını belirterek federal yönetimi sivilleri korumakta yetersiz kalmakla eleştirdi.

Öte yandan ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkede yıllardır süren şiddet olayları on binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

