'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

En düşük emekli maaşı bu rakamla birlikte bile düşük. Yani o yüzden en düşük emekli maaşına biraz daha farklı bir oran uygulanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı eğer memurun maaş artışı gibi olursa 20 bin 23 TL oluyor. Eğer bir refah payı olmazsa yüzde 12.20 olursa 18.942 lira şu anda resmi açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre. Refah payı eklenirse... Ben bu tutara gelmesini bekliyorum. Çünkü 16.881 lira gerçekten şu anda enflasyon oranları karşısında bir hayli erimiş oldu. Yani en azından en düşük emekli maaşına bu tutarın yüzde 12.20 olarak değil de yüzde 18.61 uygulanarak 20.023 liraya gelmesi yani 20 bin lira sınırını geçmesini bekliyorum"