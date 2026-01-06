  • İSTANBUL
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

En düşük emekli maaşına, emekli zam oranı yüzde 12,19 olarak belli olurken önemli bir tahmin geldi.

1
#1
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 ve kasım ayında 0,87 olarak açıklanmıştı. Aralık ayında ise enflasyon 0,89 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aralık ayı verisinin 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 12,19 oldu. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zammı hak etmiş olacak.

#2
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

Emekli zammı netlik kazanınca en düşük emekli maaşı merak edilmeye başlandı. En düşük emekli maaşına, emekli zam oranı olan yüzde 12,19 eklendiğinde çıkan rakam hesaplanırken en düşük emekli maaşının belirlenmesi için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu da biliniyor. Bir yandan da bu rakamdan daha yüksek bir artışın ya da refah payının olup olmayacağı da merak ediliyor. Uzman isimlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

#3
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

CNN Türk canlı yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:

#4
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

"12,20'lik bir enflasyon farkımız olacak. En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 TL. Yüzde 12.20'lik bir tutar üzerinden yapılırsa bir hayli düşük kalacak. Bunun üzerine, bugün de yanlış hatırlamıyorsam Kabine var, yani Kabine toplantısından sonra ekstra bir refah payı da eklenme ihtimali olabileceğini düşünüyorum. Şu andaki rakama göre 18 bin 942 TL yapıyor. Bu en düşük emekli maaşı SSK Bağ-Kur.

#5
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

En düşük emekli maaşı bu rakamla birlikte bile düşük. Yani o yüzden en düşük emekli maaşına biraz daha farklı bir oran uygulanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı eğer memurun maaş artışı gibi olursa 20 bin 23 TL oluyor. Eğer bir refah payı olmazsa yüzde 12.20 olursa 18.942 lira şu anda resmi açıklanan 6 aylık enflasyon farkına göre. Refah payı eklenirse... Ben bu tutara gelmesini bekliyorum. Çünkü 16.881 lira gerçekten şu anda enflasyon oranları karşısında bir hayli erimiş oldu. Yani en azından en düşük emekli maaşına bu tutarın yüzde 12.20 olarak değil de yüzde 18.61 uygulanarak 20.023 liraya gelmesi yani 20 bin lira sınırını geçmesini bekliyorum"

#6
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ise şu ifadeleri kullandı:

#7
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

"Biliyorsunuz en düşük 16 bin 881 lira emekli maaşı ama bunların taban aylıklarının falan değiştirilmesi, en düşük maaşın artışının falan tekrardan yenilenmesi gerekiyor. O yüzden de bugünkü ekonomik kurulda da bunlar ele alınacaktır ama torba kanunla bu işin tekrar düzenlenmesi gerekiyor ki bu rakamlar söylediğimiz, hesapladığınız seviyelere gelebilsin.

#8
'Bir hazırlık var' dedi! Emekli maaşları için flaş gelişmeyi duyurdu

Çünkü öbür türlü taban aylığı diyelim 12 bin lirada olup da en düşükten alanlar için bu zam aslında 16 bin liraya tekrar yeniden çıkmak gibi bir anlam ifade ediyor. O yüzden de mutlaka bunun bir kanunla değiştirilmesi gerekiyor ki değiştirilecek yani gördüğümüz kadarıyla hazırlığı yapılıyor. Aynı zamanda da bu işte değişiklik esnasında da refah payı verilebilir mi verilemez mi, bunun gündeme gelmesi gerekiyor"

Yorumlar

Emekli

Hep aynı hikaye

HTRK

Emeklide bir hazırlık yapıyor. Artık zam vermesede olur, inşallah o zamana kadar allah bize omur versin.
