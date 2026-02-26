  • İSTANBUL
Gençlerden Erdoğan'a sürpriz

Gençlerden Erdoğan'a sürpriz

AK Partili gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Gençler, Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı.

AK Partili gençler, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftarın ardından İstanbul'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürpriz yaptı.

 

Hep birlikte "İlle de sen" şarkısını söyleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını çiçeklerle süsledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

