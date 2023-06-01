AK Partili isim Mansur Yavaş bombasını patlattı! Tan Taşçı konseri için 10 milyon lira saçmış

İsraf ve savurganlık karşıtı açıklamalar yaparken milyonlarca liraları heykellere döken CHP'li belediyelerin bir başka eğlencesi de kendilerine yakın sanatçılara sahne aldırıp vatandaşın parasını çöpe atmak. Son olarak Mansur Yavaş'ın Tan Taşçı konseri için ödediği para dudak uçuklattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, 2022'de önce iptal edilen sonra da yeniden düzenlenen, Mansur Yavaş'ın da sahneye çıkarak Ankara havası oynadığı ABB Tan Taşçı konseri ödemelerini ortaya çıkardı.

Toplam 10 milyon 301 TL bin ödeme

Yalçın, ilk etapta iptal edilen konser için 4.548.782 TL, daha sonra gerçekleşen konser için 5.752.500 TL olmak üzere toplam 10.301.282 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Twitter hesabından bilgileri paylaşan Yalçın, paylaşımı, "Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?" notuyla yaptı.



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