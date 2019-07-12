AK Partili isim lafı gediğine oturttu! Aslı Aydıntaşbaş rezil oldu Türkiye'nin menfaatine yarayacak her türlü olayda Türkiye düşmanlığı yapan Aslı Aydıntaşbaş, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesiyle rezil oldu. Geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda, "Temmuz ayında S400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bomba bir cevap verdi.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'ın 9 Mayıs 2019 günü yazdığı "Temmuz ayında S400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" yanıtını verdi S-400 teslimatı başladı. Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, 9 Mayıs 2019 günü Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı. Aydıntaşbaş, paylaşımında "Temmuz ayında S400’ler gelmeyecek. Süresiz erteleme masada. Sonra söylemedi demeyin..." ifadelerini kullanmıştı. AK Parti'den cevap Aydıntaşbaş'ın bu mesajına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yanıt verdi. AK Partili Turan, "S-400’ler geldi. Sonra söylemedi demeyin!" diye yazdı.

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