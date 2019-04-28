AK Partili isim açıkladı! Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu için neler söyledi? AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni parti kuracakları iddia edilen Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkındaki sözlerini paylaştı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlardan Ali Babacan'ın parti kuaracağı yönündeki iddialar dile getirilmeye devam ederken söz konusu iddialar şu ana dek yalanlanmadı. Kulislerde söz konusu isimlerin parti kuaracağı yönündeki söylentiler yüksek sesle konuşulurken AK Parti'nin eski Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini paylaştı. Erdoğan'ın sözlerini aktaran Kuzu şu ifadeleri kullandı: Başkan Erdoğan, yeni parti girisiminde olanlar için: " İçimizde yanlış yapanlar olduğunu ifade etmeden geçemeyeceğim.İçimizde belli seviyelere, noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur gibi değil " dedi. İşte Burhan Kuzu'nun o paylaşımı...

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