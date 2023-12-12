  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatlarında kan kaybı yaşıyor! Rekor seviyeden dönüldü geri dönüş bekleniyor

İYİ Partili İbrahim Özkan görevinden istifa etti

Faruk Koca istifa etti!

Kudüs, Gazze ve Filistin'de kahreden olaylar! Haaretz gazetesi: Ordunun paylaştığı yaralı asker sayısı ile hastane sayıları arasında uçurum var!

Bakan Koca'dan Hasan Bitmez açıklaması

Siyonist İsrail’in yanında olmayan ABD üniversitelerine tehdit yağdırdılar: “Ya destekleyin, ya da sizi yok ederiz!” Yahudi milyarderler, ABD üniversitelerine savaş ilan etti

Finlandiya hükümeti Rusya sınırındaki iki kontrol bölgesini yeniden açıyor! Gözler şimdi orada

İtalya’da Müslümanların ibadet yerlerini tek tek kapatıyor... Cisint’e her kesimden tepki yağıyor: La Repubblica Gazetesi: Rahipler ve İmamlar ibadet özgürlüğü için bir arada

Petrol fiyatları, Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek: Petrol 5 ayın dibine yakın! Petrole ve akaryakıta ait son durum

24 Yıllık dev Şirket iflas etti! Holding için iflas kararı verildi: yüzlerce kişi işsiz kalacak! Yer Ankara
Siyaset AK Partili İnan'dan muhalefete 'Filistin' tepkisi!
Siyaset

AK Partili İnan'dan muhalefete 'Filistin' tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 21:56:00 - 2023-12-12 23:10:48
AK Partili İnan'dan muhalefete 'Filistin' tepkisi!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Filistin konusunda iktidarı hedef alanlara tepki gösterdi.

Filistin konusunu siyaset malezemesi yapan muhalefet, haksız ithamlarla AK Parti'yi hedef almayı sürdürüyor.

Netenyahu'ya "katil", İsrail'e "terör devleti" diyebilen tek Müslüman lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet tarafından Filistin konusunda haksız ithamlara maruz kalıyor.

Öyle ki bu çevreler meydanlarda, "Katil İsrail işbirlikçi AKP" sloganı atacak kadar ileriye gidiyor.

'Yazıklar olsun'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, muhalefetin bu tutumuna sert tepki gösterdi.

AK Partili İnan, “Slogan ve nutuk üretmekten başka bir özelliği olmayan ortamlarda devlete ‘bari bunu yapmayı başarın’ demek, Filistin davasına her an öncülük eden ülkemize yönelik çok büyük bir ayıptır. Yazıklar olsun.” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eyleminiz batsın!
Eyleminiz batsın!

Gündem

Eyleminiz batsın!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23