AK Partili İnan'dan muhalefete 'Filistin' tepkisi!

Filistin konusunu siyaset malezemesi yapan muhalefet, haksız ithamlarla AK Parti'yi hedef almayı sürdürüyor.

Netenyahu'ya "katil", İsrail'e "terör devleti" diyebilen tek Müslüman lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet tarafından Filistin konusunda haksız ithamlara maruz kalıyor.

Öyle ki bu çevreler meydanlarda, "Katil İsrail işbirlikçi AKP" sloganı atacak kadar ileriye gidiyor.

'Yazıklar olsun'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, muhalefetin bu tutumuna sert tepki gösterdi.

AK Partili İnan, “Slogan ve nutuk üretmekten başka bir özelliği olmayan ortamlarda devlete ‘bari bunu yapmayı başarın’ demek, Filistin davasına her an öncülük eden ülkemize yönelik çok büyük bir ayıptır. Yazıklar olsun.” dedi.

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