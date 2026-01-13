  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a ekonomi darbesi! Vergi kararını resmen duyurdu! Efkan Ala’dan muhalefete "Silivri" ayarı: İcazet alanlar meşruiyet dersi veremez! Batman'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi! Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler İran’dan ABD’ye sert cevap: O kirli ellerinizi üzerimizden çekin! Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı! Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır! Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturmasında flaş gelişme PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı!
Aktüel AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: CHP intihar ediyor
Aktüel

AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: CHP intihar ediyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: CHP intihar ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından sert ifadelerle tepki gösterdi. ''CHP intihar ediyor'' dedi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından sert ifadelerle tepki gösterdi. Yayman, CHP’nin 75 yıldır halkın oyuyla tek başına iktidara gelemediğini vurgulayarak, “Meşruiyet tartışması yapmak siyasi çaresizliktir” dedi.

Yayman, paylaşımında Özgür Özel’i hedef alarak, Türkiye’de halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken “meşruiyet” tartışması açılmasını sert sözlerle eleştirdi. Yayman, bu yaklaşımın millet iradesini yok saymak anlamına geldiğini belirtti.

“Okumuyor, anlamıyor, düşünmüyor”

Hüseyin Yayman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel, partisi içindeki iktidar oyunlarını kapatmak için saçma ve anlamsız fikirler ileri sürüyor. Okumuyor, anlamıyor, düşünmüyor. Sayın Özel, cahillikte Nirvana’ya varmış.”

CHP’nin siyasi geçmişine de değinen Yayman, “Genel Başkanı olduğunuz CHP, tam 75 yıldır halkın oyuyla bir kez olsun tek başına iktidara gelemedi. Meşruiyet bunun neresinde?” ifadelerini kullandı.

“Düpedüz aptallık ve siyasi çaresizliktir”

Yayman, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik tartışmaların kabul edilemez olduğunu belirterek şu sözleri dile getirdi:

“Milletin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken hâlâ ‘meşruiyet’ lafı etmek düpedüz aptallık ve siyasi çaresizliktir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı gerçeğini görmezden gelmek, milletin iradesini yok saymaktır.”

“Cumhurbaşkanımız dik duruş sergiliyor”

Dış politika konularına da değinen Yayman, Türkiye’nin geleceğinin dış güçlerin beklentileriyle değil, milli duruşla şekilleneceğini vurguladı:

“Türkiye’nin geleceği; dış güçlerin beklentilerine göre değil, gerektiğinde bedel ödeyerek dik durmakla savunulur. Cumhurbaşkanımız bu dik duruşu net şekilde göstermektedir.”

“CHP intihara koşuyor”

Açıklamasının sonunda CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Yayman, parti içi çekişmelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kendi partisindeki iç hesaplaşmaları ve bitmeyen koltuk kavgalarını yönetemeyenlerin Türkiye’nin geleceği hakkında ahkâm kesmesi kimseyi ikna etmez. CHP, intihara koşuyor.”

Yayman, Türkiye’nin politik hezeyanlarla değil, sandıkta ortaya konan milli iradeyle yoluna devam edeceğini ifade ederek açıklamasını “Nokta” sözleriyle tamamladı.

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor!

Gündem

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor!

Bütün derdi, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek! CHP terör bitsin istemiyor
Bütün derdi, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek! CHP terör bitsin istemiyor

Gündem

Bütün derdi, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek! CHP terör bitsin istemiyor

CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet
CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet

Gündem

CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!

Siyaset

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş!

AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak!
AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak!

Gündem

AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23