AK Partili gençlerden Diyarbakırlı annelere destek videosu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Efeler İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı, Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen annelere destek videosu hazırlandı.

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video kısa süre içerisinde Diyarbakırlı annelere destek veren herkes tasarından paylaşıldı. Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin; “Helal olsun yiğit analara. Efeler AK Gençlik yanlarında” sloganı ile sosyal medyada gündem oluşturuldu.

Gündem çalışması hakkında açıklamada bulunan Başkan Koyuncu; “Çocuklarını terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen Diyarbakırlı annelerimizin vermiş oldukları haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Evlat acısı nedir, bunu en iyi anneler bilir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, biz devlet olarak yanınızdayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu sürecin biz de takipçisi ve destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.