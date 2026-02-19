  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti! Türk ve İspanyol askerleri "Steadfast Dart 2026" tatbikatında nefes kestiler Amfibi gövde gösterisi İngiltere'de Epstein skandalında tarihi operasyon: Kelepçe bu kez ahlaksız eski 'Prens'e takıldı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi Ortadoğu’da güç gösterisi: ABD’den rekor hava konuşlandırması Fenerbahçe'ye UEFA'dan şok! '5 yıldızlı logoları derhal kaldırın' Mavi vatanda göz açtırmadık Lağım patladı, başkent karıştı: Washington’da suçlama krizi
Gündem AK Partili gençlerden anlamlı davranış
Gündem

AK Partili gençlerden anlamlı davranış

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
AK Partili gençlerden anlamlı davranış

AK Parti Gençlik Kolları, İstanbul'da trafikte kalan sürücülere iftariyelik paketler dağıttı.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, ramazanın ilk gününde iftarı trafikte karşılayanlara kentin bir çok noktasında iftariyelik ikramında bulundu.

Her yıl ramazan ayında "İftara 5 Kala" programları kapsamında, İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte kalan, evine yetişemeyen veya mesaisi devam eden vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunan AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, bu yıl da geleneği devam ettirdi.

Üyeler, içerisinde hurma, su, kek ve meyve suyu bulunan ikramlıkları, kentin farklı ilçelerindeki vatandaşlara verdi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de Şişli'de iftara yetişemeyen sürücü ve beraberindekilere, iftariyelik paketler dağıttı.

 

Yüce, trafikteki bir belediye otobüsünün de içine girerek yolculara paketlerden verdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yüce, iftar öncesi yoğun bir trafikle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Teşkilat olarak İstanbul'un dört bir yanında binlerce gencin katılımıyla iftariyelik dağıttıklarını ifade eden Yüce, iftara yetişemeyen vatandaşlar için paketleri bir gün önceden hazırladıklarını kaydetti.

Yüce, "Geçtiğimiz ramazanda yaklaşık 400 bin iftariyeliği İstanbullularla buluşturmuştuk. Yine bu sene de AK Gençlik olarak 'İftara 5 kala' faaliyetlerinde 1 milyona yakın bir hedefle İstanbul'un dört bir tarafında, 39 ilçesinde binlerce genç arkadaşımızın katılımıyla faaliyetleri devam ettireceğiz." dedi.

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

Gündem

AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!

AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik
AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik

Gündem

AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik

Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?
Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

Gündem

Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23