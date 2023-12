AK Parti'li Fırat: 'Şeyh Said hakkında sarf edilen beyanlar için suç duyurusunda bulunacağız!'

Şeyh Said'in torunu olan AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şeyh Said'e yönelik hakaret oluşturan sözler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği bulvarın adının Şeyh Said olması üzerine başlayan tartışma devam ediyor.

Şeyh Said'in torunu olan AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şeyh Said'e yönelik hakaret oluşturan sözler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Fırat şunları kaydetti:

Bazı terbiyesiz ve ahlaksız zevatın Şeyh Said Efendi hakkında sarf ettiği beyanlar hakkında TCK hükümlerine göre hakaret oluşturan sözler halkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve Şeyh Said Efendi sahipsiz olmadığı kamuoyuna beyan ederim.

Fırat başka bir paylaşımında ise şunları söyledi:

Diyarbakır'ın tarihine tanıklık eden, Şeyh Said Bulvarı'nın açılışıyla, şehrimizde unutulmaz bir karar alındı. Bu, toplumsal hafızamızın önemli figürlerinden, örnek şahsiyet Şeyh Said Efendi'ye duyulan derin saygının bir ifadesiydi. Ancak bu anlamlı girişimin ışığında, maalesef bazı çevrelerden Şeyh Said Efendi'nin aziz hatırasına karşı temelsiz saldırılar yükselmeye başladı. Bizler, dinimize hizmet etmiş kıymetli bir ailenin mirasçıları olarak, bu tür yersiz şikayetlere başvurmayı kendimize layık görmeyiz. Kur’an-ı Kerim'e, insanlığın yol göstericisi ve şifası olan bu kutsal kitaba yöneltilen saldırılar karşısında dahi, şikayet etmek yerine sabır ve metanetle dururuz.

Sevgili Peygamberimiz'e, alemlere rahmet olarak gönderilen bu yüce kişiliğe yapılan hakaretler karşısında da yine sabrı tercih ederiz. Zira İslam'a yönelik her türlü saldırı ve zarar karşısında, yıkılmaz bir direniş ve sabır göstermek bizim asıl yolumuzdur. Şeyh Said Efendi'nin ölümsüz mücadelesi, herhangi bir ideolojiye, kabileye, zamana, partiye ya da soyuna mahsus değildir. Onun şehadeti, yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için verilmiştir ve sadece Allah'a aittir. İmanın en küçük bir zerresini taşıyan her müslüman, Şeyh Said Efendi'nin ve ebedi alemin galiplerinin şanlı şehadetlerini derinlemesine anlamalı ve bu kutsal mirasa layıkıyla sahip çıkmalıdır. Unutmamak gerekir ki, zor zamanlarda Nuh'un gemisinde olmanın erdemi, bu derin bilinç ve anlayışla mümkün olacaktır.