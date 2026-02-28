AK Partili Fırat: 28 Şubat zihniyeti bitmedi, pusuda bekliyor

28 Şubat darbesinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Ramazan ayı genelgesi ve başörtüsü tartışmalarını hatırlatarak, “28 Şubat zihniyeti bitmemiştir, pusuda bekleyen bir vesayet anlayışı olarak varlığını korumaktadır!” dedi.

Fırat, “Tökezlediğimiz anda muhafazakâr kesime yönelik baskı ve cadı avının yeniden başlatılmak isteneceği açıktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

28 Şubat sürecinin, “Laiklik elden gidiyor” söylemi üzerinden yürütüldüğünü belirten Fırat, milletin inancına, değerlerine ve demokrasiye sahip çıkarak AK Parti’yi iktidara taşıdığını ve vesayet odaklarına sandıkta en güçlü cevabı verdiğini kaydetti.

Ancak 28 Şubat zihniyetinin bitmediğini, pusuda bekleyen bir vesayet anlayışı olarak varlığını koruduğunu dile getiren Fırat, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı genelgesini hedef alan çevrelerin, “laikliğe aykırılık” gerekçesiyle tahkir edici ifadeler içeren bildiriler yayınladığını hatırlattı. Fırat, “Tökezlediğimiz anda muhafazakâr kesime yönelik baskı ve cadı avının yeniden başlatılmak isteneceği açıktır” ifadelerini kullandı.

“LAİKLİĞİN ARKASINA SIĞINARAK…” Üniversitelerde kurulan ikna odalarının mimarı olan bu karanlık zihniyet, şimdilerde ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayı vesilesiyle öğrencilerde dayanışma ve paylaşma duygusunu geliştirmeye yönelik hazırladığı genelgeyi hedef almakta, laikliğin arkasına sığınarak tahkir edici ifadelerle bildiriler yayınlamaktadır. Her ne kadar İslam karşıtlığını süslü cümlelerle kamufle etmeye çalışsalar da asıl dertlerinin bu milletin inancı ve değerleri olduğu açıkça görülmektedir.

“ESKİ TÜRKİYE HAYALİ KURUYORLAR” Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş’in giyim tarzı nedeniyle hedef alınması tartışmalarında da gördük ki, rövanşizm naraları atan, “28 Şubat bin yıl sürecek” diyen anlayışı temsil eden çevreler, AK Parti iktidarının sona ereceği varsayımıyla eski Türkiye hayali kurmaktadır. Geçmişte başörtülü okul birincilerinin, ağızları kapatılıp “Senin konuşmaya hakkın yok!” denilerek kürsüden indirildiği günleri bu millet unutmadı. O zihniyetin değişmediği, bugün yaşanan hadiseler ışığında bir kez daha görülmektedir. Bugün 29. yıl dönümü dolayısıyla insanlık dışı uygulamalarını anımsattığımız 28 Şubat darbesini lanetliyor, merhum Necmettin Erbakan Hocamızı rahmetle anıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, aziz milletimizin özgürlük alanını genişletmeye ve demokrasimizi korumaya kararlılıkla devam edecektir.”