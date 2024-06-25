AK Partili Ensarioğlu'ndan DEM Partili vekile tokat gibi cevap: Alan da şerefsizdir, veren de!

DEM Parti, Çınar-Mazıdağı yangın felaketi sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarının sebep-sonuç ilişkisinin araştırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi.

DEM PARTİLİLERDEN YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ ALÇAK İFTİRA

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığını söyleyerek, yangına müdahale edecek gece görüşlü helikopterin olmadığını iddia etti.

'SENİN HANGİ AKRABAN İŞ YAPIYOR? İSMİNİ SÖYLERİM ŞİMDİ!'

Daha sonra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu bir vekilin kamu kaynaklarından yararlandığı iddiasına yönelik söz aldı. Ensarioğlu, Meral Danış Beştaş'a yönelik olarak,

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“Diyarbakır Büyükşehirde senin hangi akraban iş yapıyor? İsmini söylerim şimdi. İlaçlama firması geçen yıl 17 milyona Diyarbakır Büyükşehirde ilaçlama yapmışken 63 milyon artı KDV'ye, 4 katına bir kişiye -üç kişiye davetiye çıkarmışsınız- 21/B'ye göre vermişsiniz; Cizre, Viranşehir ve Van Belediyelerini de 4 katına bu adama vermişsiniz, daha yeni bir firmaya vermişsiniz. Ve parasını da -paranız yoktu ya- 40 tondan 20 ton verdikleri halde 50 milyonunu, bu paranın 50 milyonunu da peşin vermişsiniz. Çıkın, burada anlatın bunu o zaman; yolsuzluğu yapan kimmiş, belediyenin kaynaklarını çarçur eden kimmiş çıkın, anlatın” ifadelerini kullandı.

'BUNU BURADA KAPATIYORUM'

Beştaş ise “Galip beyin de milletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim çünkü kendisinin bana yönelik bir saldırısı vardı. Ama kendisi cevabında olayı aydınlatmak yerine asla ağzıma almayacağım ve bir Kürt'e, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için 'senin düzeyine düşmeyeceğim' dedim, bunu burada kapatıyorum. Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına” şeklinde konuştu.

'ALAN DA ŞEREFSİZDİR, İFTİRA EDEN DE ŞEREFSİZDİR, İSPATLAMAYAN DA ŞEREFSİZDİR'

Ensarioğlu ise Beştaş'ın bu sözlerine şöyle cevap verdi:

“Alan da şerefsizdir, iftira eden de şerefsizdir, ispatlamayan da şerefsizdir. İspatlayacaksın! İsmail Beştaş, senin kayınbiraderin şu anda taşıma işini yapıyor. Hırsızlık yapan sizsiniz, lütfen! İspat etmezsen şerefsizsin.”

AK Parti ve DEM Partililerin kürsüde toplanması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.



Kaynak: İHA

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