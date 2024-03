AK Partili Efkan Ala son noktayı koydu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Kestel ilçe Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Cumhur ittifakı olarak Ferhat Erol'u desteklediklerini söyleyen Ala, "Cumhur İttifakı olarak Ferhat'ın yanında, arkasında durarak hem Bursa'ya hem de Kestel'e layık olan hizmetleri, gecemizi gündüzümüze katarak 'İşimiz gücümüz Türkiye, Bursa ve Kestel' diyerek gerçekleştireceğiz. Sandıkta öyle güçlü bir ses verelim ki Cumhur İttifakı olarak, sadece Bursa sadece Türkiye değil Balkanlar'dan da duysunlar" dedi.

"Yeniden Refah Partisi artık Cumhur İttifakı içerisinde değildir"

Efkan Ala konuşmasının devamında, "Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceler, kendi menfaatini değil. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin dünyada alacağı yeri önceler, kendi pozisyonunu değil. Onun için işte Cumhur İttifakı burada. Eminim ki çok iyi bir sesle sandıklardan gümbür gümbür bir sonuç çıkaracaksınız ve o ses her yerden duyulacak. O bakımdan o kafa karışıklıklarını netleştirelim. Buranın dışında Cumhur İttifakı yok. Yeniden Refah Partisi artık Cumhur İttifakı içerisinde değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Çünkü bazı kafaları karıştırmak isteyenlerin orada burada bazı şeyler söylediklerini duyuyorum. Bunun gerçekle alakası yoktur. İşte geçenlerde de söyledik, Cumhurbaşkanımız da söylüyor, bizler söylüyoruz. Buna gerek bile yok ama o kafa karıştırmak isteyenlerin fırsatlarını ellerinden alalım. Hangi partiye oy verirse versin bizim muhatabımız, çalışma sistemimiz, bütün vatandaşlarımızın oyunu almak için onlara ulaşmak, onların desteğini talep etmek, onların sandıkta Türkiye'yi güçlendirecek bir sonuç çıkarmalarını sağlamaktır. Biz 85 milyona hitap ediyoruz. Bizim hesabımız ufak tefek hesap değil, Türkiye'nin sesi gür çıksın istiyoruz. Türkiye'nin sesi Gazze için Karabağ için Bosna için Kosova için gür çıksın istiyoruz. Onun için de bu ülkeyi dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kestel’im ne istiyorsa biz de onu istiyoruz, diyerek proje tanıtım toplantısında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol, "Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin de ifade ettiği gibi, insan, şehri inşa ederken, aslında, taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Kestel’imizi, Yeni Türkiye Yüzyıl’ına, koşar adımlarla yaklaştıracak 2024-2029 Kestel’in Projeleri tanıtım toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Projelerimizi hazırlarken tek bir pusulamız oldu’ diyen Erol, Kestel’im ne istiyor? Çünkü, Kestel’im ne istiyorsa biz de onu istiyoruz. Çünkü Kestel'imizin isteği bizim görevimizdir diyoruz. Bu görev için de hazırız ve kararlıyız" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Projeleri arasında yer alan Sosyal belediyeciliğe değinen Ferhat Erol “Bu başlık, benim için, her başlıktan daha değerli. Şüphesiz ki, her hizmetimiz, insanımız için, ama, bu başlıkta ürettiğimiz çalışmalar beni başka etkiliyor. Çünkü, içinde birebir yaşam var. Eğitiminden spor imkanlarına, sanatsal faaliyetlerinden sosyal yaşam imkanlarına kadar her konuda, gençlerimiz için çalışmalar ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Kesteliz kart, Sadece Kestel’e ve Kestelli’ye özel bir kart. Sahip olmak için tek şart, Kestel’de ikamet ediyor olmak. İlçemizin tüm sosyal yaşamını, işte bu kartın içinde bulacaksınız. İndirim ve avantajlarla dolu olacak bu kart, bizlere ortak bir yaşam ve özel ayrıcalıklar sunacak” ifadelerini kullandı.