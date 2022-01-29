AK Partili Dağ'dan muhalefete zor soru! 'Bugün oturma düzenine karar veremeyenler...'

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Halk TV canlı yayınında konuşan CHP Genel Başkanı Kermal Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" metnine ilişkin açıklamasında, metne yönelik bilgi veremezken, görüşmelerini sürdüren 6 muhalefet partisinin henüz oturma düzeninde bile anlaşamadığını itiraf etti.

Kılıçdaroğlu, "Benim şahsi kanaatim; mesela partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. Olur yani. Sonuçta dediğim gibi, ilişkiyi eşitliğe göre götürürseniz, bu daha anlamlı, daha demokratik, daha ahlaklı, daha adaletli bir yöntem olur. Demokrasiyi savunacaksanız, bu kurallara riayet edeceksiniz. Ama altı genel başkan yardımcısı nasıl bir karara varacaklar onu bilmiyorum." dedi.

Hamza Dağ'dan muhalefete zor soru!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştiren AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler?" diye sordu.

'Belki de kura çekerler'

"Bizde bunu kulis haberlerden duyuyorduk, takip ediyorduk. Şimdi gördük ki Millet İttifakı gerçekten oturma düzenini tartışıyor." ifadelerini kullanan AK Partili Dağ, şunları söyledi:

Kim, hangi lider, hangi genel başkan nereye oturacak? Bunu düşünüyormuş. Demek ki Millet İttifakı'nın belli olmayan şeyi sadece Cumhurbaşkanı adayı değil, bir de oturma düzeniymiş. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler. Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, yarın ülkenin temel meselelerinde bir karar durumu söz konusu olduğunda nasıl hareket edecekler? Açıkçası böyle bir kaos durumunu tahayyül etmek bile istemiyoruz.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili konuda oturma düzeniyle ilgili tartışmayı hayretle, biraz tebessümle, biraz da ironi ile takip ediyoruz. Bugün buna karar veremeyenler, iktidara talip olduğu iddiasıyla yarın eğitim, sağlık, ekonomik, dış politika, terör meselesi... böyle konularda nasıl karar verecekler? Nasıl bir kaos durumu ortaya çıkabilir? Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. İnşallah bu konuda 6 genel başkan bir araya gelir, harf sırasına göre mi, isim sırasına göre mi, numara sırasına göre mi? Belki de kura çekerler, kura sırasına göre belirlerler. Aralarında böyle bir belirleme süreci yapabilirler. Bunu da kendileri önümüzdeki süreçte karar verirler.