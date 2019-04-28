AK Partili Cora eleştirilere yanıt verdi: Hain darbecilere savunma hakkı verecek kadar...

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora, 15 Temmuz darbecilerinin yargılanma sürecine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Hukuk sistemini eleştirenlere cevap veren Cora, "Türkiye bir hukuk devletidir. Darbecileri yargılayan bir sistemimiz var. Hukuk işlemektedir. Türkiye insan haklarına saygılı bir ülkedir. Darbeciler günlerce savunma yapabilmektedir. İnsan haklarına saygılı bir şekilde yargılamalar devam etmektedir." dedi.

'Hainler hukuktan kaçamayacaklar'

FETÖ'cü hainlerin yargınlama sürecinin titizlikle devam ettiğini söyleyen Cora, "Birçok yerde kararlar verilmiştir. Darbecilerin bir kısmı ciddi manada cezalara mahkum edilmiştir. Süreç en hızlı bir şekilde ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Avukat Salih Cora sözlerine şöyle devam etti:

"Hesap verme süreci titizlikle devam ediyor. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kurguyu ortaya koyarsa koysun, duruşmada istediği tiyatroyu oynarsa oynasın, sonuçta hukuktan kaçamayacaktır. Milletimiz gönlünü ferah tutmalıdır."