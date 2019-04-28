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AK Partili Cora eleştirilere yanıt verdi: Hain darbecilere savunma hakkı verecek kadar...

AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora, Türkiye'deki hukuk sistemini eleştirenlere cevap vererek, "Türkiye darbecilere kendilerini savunma hakkı verecek kadar insan haklarına saygılı bir ülkedir." dedi.

28 Nisan 2019 Pazar 19:30

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora, 15 Temmuz darbecilerinin yargılanma sürecine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Hukuk sistemini eleştirenlere cevap veren Cora, "Türkiye bir hukuk devletidir. Darbecileri yargılayan bir sistemimiz var. Hukuk işlemektedir. Türkiye insan haklarına saygılı bir ülkedir. Darbeciler günlerce savunma yapabilmektedir. İnsan haklarına saygılı bir şekilde yargılamalar devam etmektedir." dedi.

'Hainler hukuktan kaçamayacaklar'

FETÖ'cü hainlerin yargınlama sürecinin titizlikle devam ettiğini söyleyen Cora, "Birçok yerde kararlar verilmiştir. Darbecilerin bir kısmı ciddi manada cezalara mahkum edilmiştir. Süreç en hızlı bir şekilde ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Avukat Salih Cora sözlerine şöyle devam etti:

"Hesap verme süreci titizlikle devam ediyor. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kurguyu ortaya koyarsa koysun, duruşmada istediği tiyatroyu oynarsa oynasın, sonuçta hukuktan kaçamayacaktır. Milletimiz gönlünü ferah tutmalıdır."

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:30
  1. AK Parti Trabzon Milletvekili Avukat Salih Cora

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  • ülkücüülkücü44 dk önce
    YAHU SUÇ İŞLEYEN KİM OLURSA OLSUN ADİL HUKUKÇULARIMIZ CEZALARINI VERSİN.bunlar ister fetöcü ister başkaları olsun.itiraz yok ama televizyonlarda yaptıklarını ve yapacaklarını açık açık beyan eden ERGENEKON,BALYOZ,BÇG mensuplarınında ,darbeyi gerçekleştiren 28 şubat ihtilalcilerinin de cezalandırılması lazımdır.27 nisan E MUHTIRASINI kim verdi belli değil mi?Neden ceza almadı,ceza almak bir yana trilyonluk zırhlı araçla,yetmedi madalya ile ödüllendirildi.Bunu neyle izah edeceğiz hey haktan hukuktan bahsedenler?

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