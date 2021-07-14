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Gündem AK Partili Çilez'den CHP'ye darbe çığırtkanlığı suçlaması
Gündem

AK Partili Çilez'den CHP'ye darbe çığırtkanlığı suçlaması

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP'li yöneticilerin son bir yılda fütursuzca, utanmadan darbe çığırtkanlığı yaptığını belirterek sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 05:47:00 - 2021-07-14 05:48:23
AK Partili Çilez'den CHP'ye darbe çığırtkanlığı suçlaması

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'a ilişkin 'kontrollü darbe' söyleminin, 'ucu ihanete çıkan tehlikeli bir yol' olduğunu söyleyen Çilez, "CHP'li yöneticiler son 1 yılda fütursuzca, utanmadan darbe çığırtkanlığı yapıyorlar. Kendi aralarında bir yarış içerisindeler. HDP'liler ise sokağı işaret eden konuşmalar yapıyorlar. Millet iradesi haricindeki demokrasi dışı yol ve yöntemlere tevessül ediyorlar. Milletimizi yok sayma hastalığından kurtulamadılar. Dillerinden demokrasiyi düşürmeyen ikiyüzlü politikalarından vazgeçemiyorlar. Bu tavırlarını terk etmeyen ve her fırsatta ortaya koyan herkesi kınıyorum." dedi.

Tüm darbecileri ve darbeci zihniyettekileri lanetlediğini dile getiren Çilez, 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere andı.

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