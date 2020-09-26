AK Partili Cevdet Yılmaz koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye’de de yayılmaya devam ediyor. Siyaset, spor ve iş dünyasından da peş peşe koronavirüs haberleri geliyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan da üzen haber geldi.

Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cevdet Yılmaz, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu söyledi. Son 4 haftadır yaptırdığı testlerin negatif olduğunu söyleyen Yılmaz, 3 gündür yüksek ateş şikayeti olduğunu ve yaptırdığı son testinin pozitif çıktığını belirtti. Cevdet Yılmaz, tedavisinin evde devam edeceğini ifade etti.

AK Partili Yılmaz’ın yaptığı paylaşım şu şekilde: