AK Partili Canikli, Türkiye ekonomisini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “2018’in son çeyreğindeki yüzde 3’lük daralmanın nedeni ithalattaki daralma ve inşaat sektöründeki daralmadan kaynaklanıyor” dedi.

Nurettin Canikli, Giresun’da, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Canikli, Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

Ekonomideki daralmanın üretim yapan sanayiden kaynaklandığını belirten Canikli, ”Ekonomideki daralmanın nedeni, özellikle ihracata çalışan, ihracata üretim yapan sanayide bir daralmadan kaynaklanmıyor. 2018’in son çeyreğindeki yüzde 3’lük daralmanın nedeni ithalattaki daralma ve inşaat sektöründeki daralmadan kaynaklanıyor. Daha doğrusu bir daralma yaşanacaksa bu daralmanın bu iki kalemden kaynaklanması kötü bir şey değil. Çok açık bir şekilde söyleyeyim. Bunu söylemekte cesaret ister ama ben bunu söylüyorum. Çok net bir şekilde ithalat sektörünün daralması ve inşaat sektörünün daralmasından kaynaklıyor olması diğer faktörleri diğer nedenleri dikkate aldığında elverişlidir kesinlikle. Bir adım daha ileri gidelim, Türkiye’nin problemi ithalattaki fazlalık ve bunun sonu dış ticaret açığı buna bağlı olarak ve yine dış ticaret açığının körüklediği cari açıktır. Şuana kadar Türkiye ekonomisi cari açığının ortaya çıkardığı bu sıkıntıyı çok iyi yönetti” ifadelerini kullandı.

“Bazı zamanlar seçimi etkilemeye yönelik kasıtlı manipülasyonlarda yapılıyor” diyen Canikli, “Seçimden sonra döviz piyasasın hareketlenme olacak falan kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Neden? Bakın ağustos ayındaki hareketlenmede hem beklemediğimiz bir yerden şok geldi. Amerika başkanın beklenmedik şekilde çok sert açıklamaları ve ABD ile ilişkilerin bozulacağı bekleyişi ile piyasalar bir anda şoka girdi ve ikimsisi cari açığımız o zaman yüksek boyutlardaydı. Şimdi he bu tür şoklara karşı ekonomimiz uyum sağladı nitekim daha sonra Trump’ın attığı o şoklardan hiç birinden etkilenmedi ki halen de devam ediyorlar Amerika Savunma Bakanlığı orjinli” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı tweet’i hatırlatan Canikli, şöyle devam etti:

“Trump’un 3 hafta önce attığı tweet çok daha ağır bir tweet. Diyor ki, ‘PKK’nın Suriye kolu olan PYD’ye saldırırsanız ekonominizi mahvederiz’ aynen kelime kelime bu ama hiç etkilenmedik. Daha önemlisi cari açığımızda hızla düşüyor yani döviz ihtiyacımız düşüyor o nedenle bu tür spekülasyonlar kesinlikle seçimi etkilemeye yönelik kara propaganda. Hiçbir rasyonel, mantıksal açıklaması yok.”