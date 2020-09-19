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Siyaset AK Partili Çalık'tan Yunan gazetesinin manşetine sert tepki: Yunan Gazetesi haddini aşmıştır
Siyaset

AK Partili Çalık'tan Yunan gazetesinin manşetine sert tepki: Yunan Gazetesi haddini aşmıştır

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki göstererek, “Hadsiz,çirkin ve küstah bu manşet asla ifade ve basın özgürlüğüyle bağdaşamaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:25:00 -
AK Partili Çalık'tan Yunan gazetesinin manşetine sert tepki: Yunan Gazetesi haddini aşmıştır

Milletvekili Çalık, partisinin Malatya Darende 7. Olağan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı alçakça hedef alan çirkin manşetine sert sözlerle tepki gösterdi.

“Basın özgürlüğüyle asla bağdaşamaz”

Çalık, o manşetin asla ifade ve basın özgürlüğüyle bağdaşamayacağını belirterek, “Ülkemizin, Doğu Akdeniz'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları ile bölgeye donanma göndermesi Yunanistan medyasını da raydan çıkarmış, hatta yayın yapan bir gazete ahlaksız ve alçakça bir manşetle haddini aşarak Cumhurbaşkanımıza harekette bulunmuştur” dedi.

“Seviyesizliğini ve terbiyesizliğini göstermiştir“

Şereften yoksun bir şekilde atılan bu manşeti kınadığını ifade eden Çalık, “O paçavra gazete atmış olduğu o başlıkla ne kadar seviyesiz ve terbiyesiz olduğunu gözler önüne sermiştir. Bizler Yunan makamlarından hukuki yaptırım bekliyoruz” diye konuştu.

“Halk ifadesi sadece parti tabelalarında var”

Çalık, “Yunan Gazetesinin Cumhurbaşkanımıza alçakça yaptığı bu yayın karşısında ana muhalefetin halen suskunluğunu koruması ise tam bir garabet halidir. Onlar halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yapılan hareketin aslında bu millete yapıldığını idrak edemediler. Aslında halk ifadesini sadece partilerinin tabelasında kullanırlar” dedi.

“CHP’yi kuruluş ilkelerinden saptırdı”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demesi üzerine ortaya çıkan polemikle ilgili de konuşan Çalık, “CHP lideri ne mi yaptı?. İki yıl SSK’ya Genel Müdür yaptılar, batırdı. 10 yıl önce CHP’nin başına geçirdiler. CHP’yi kuruluş ilkelerinden saptırdı. O kadar saptırdı ki partisinin İstanbul Başkanı Atatürk'ün ismini anmakta tereddüt yaşar hale geldi. Çıkıp, “Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim” dedi. Ben şimdi CHP’lilere sesleniyorum; Bu zihniyeti nasıl partinizde barındırıyor sunuz?” dedi. Çalık, Darende ilçesine 18 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan kültüre kadar her alanda yatırımlarda bulunduklarını sözlerine ekledi.

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