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Aktüel AK Parti'li Çalık'tan Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki:
Aktüel

AK Parti'li Çalık'tan Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki:

"15 Temmuz halk destanını göremeyenler darbe hastalığına tutulmuşlar. Demokrasi dışı söylemler ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür"

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:42:54 -
AK Parti'li Çalık'tan Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un açıklamalarına tepki:

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın açıklamalarına tepki göstererek, "Burunlarının dibindeki 15 Temmuz halk destanını göremeyenler darbe hastalığına tutulmuşlar. Bilsinler ki demokrasi dışı söylemler ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür." ifadesini kullandı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Malatya Yeni Cami etrafındaki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara verilecek gelir kaybı ve kira desteği başvurularının cuma günü sona ereceğini anımsattı.

İlker Başbuğ ve Can Ataklı'nın açıklamalarına da değinen Çalık, "Birisi 'Menderes erken seçimi açıklasaydı darbe olmazdı' diyor. Diğeri 'Bugün darbe imkanı yok, Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım' diyor. Burunlarının dibindeki 15 Temmuz halk destanını göremeyenler darbe hastalığına tutulmuşlar. Bilsinler ki demokrasi dışı söylemler ülkemize yapılmış en büyük kötülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu darbe hastalığının virüsten beter ve tedavisinin hiç olmadığını" belirten Çalık, şöyle devam etti:

"Her kim darbe hülyasında ise bilsin ki milletimiz bu ülkenin ve değerlerinin bekçisidir. Darbeci zihniyet ve vesayet rejimi uzantıları bilsinler ki 15 Temmuz'da aziz milletimiz bu gibi tehditlere, sözlere pabuç bırakmadı, bundan sonra da bırakmaz. Darbe sevicileri bilsinler ki 15 Temmuz gecesi bu millet darbeleri de darbe dinamiklerini de tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Bu aziz millet demokrasiye olan bağlılığı ve inancıyla darbecilere, darbeseverlere, darbe sevicilere, darbe teşvik ve tahrikçilerine gereken cevabı vermiştir."

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