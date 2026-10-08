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Gündem AK Partili Büyükgümüş’ten Yeni Parti’ye çağrı: Önce hırsızlıklarınızın hesabını verin sonra bu milletin yakasından düşün!
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AK Partili Büyükgümüş’ten Yeni Parti’ye çağrı: Önce hırsızlıklarınızın hesabını verin sonra bu milletin yakasından düşün!

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AK Partili Büyükgümüş’ten Yeni Parti’ye çağrı: Önce hırsızlıklarınızın hesabını verin sonra bu milletin yakasından düşün!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, fon krizini siyasi yankesicilikle itibar suikastına çevirmeye çalışan Yeni Parti’ye seslendi. Büyükgümüş “Yeni Parti’ye net çağrımızdır: Siyasi hırsızlıklarınızın hesabını veremeden başladığınız siyasi yankesiciliğe derhal son verin ve bu milletin yakasından düşün” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Parti’ye çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz, fon meselesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışırken yargı da olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için süreci titizlikle yürütüyor. Muhalefet ise kamuoyunun haklı hassasiyetlerini siyasi yankesiciliğe dönüştürme telaşıyla dedikodulardan hüküm çıkarmaya kalkışıyor. Hiçbir somut delile, belgeye dayanmadan, kulaklarına fısıldanan her dedikoduyu gerçek kabul ederek bakanlarımızı, milletvekillerimizi ve yol arkadaşlarımızı peşinen mahkûm etmeye çalışıyorlar. Üstelik en alçakça yöntemlere başvurup, ailelerini dahi hedef alıyorlar.”

SİZİN GİBİ KAHRAMAN İLAN ETMEYİZ

“Başta İBB olmak üzere muhalefet belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarında çok sayıda belge, delil ve tanık ifadesi gündeme gelirken masumiyet karinesine sarılanların, konu AK Parti olunca nasıl haysiyet cellatlığına soyunduklarını dikkatle not ediyoruz. Biz yanlış yapanı kahraman ilan etmeyiz; makamına, unvanına bakmadan hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini savunuruz. Ancak bu kararlılığımızı fırsat bilerek hiçbir delil ortaya koymadan yol arkadaşlarımızın itibarını hedef almanıza da sessiz kalmayız. Yeni Parti’ye net çağrımızdır: Siyasi hırsızlıklarınızın hesabını veremeden başladığınız siyasi yankesiciliğe derhal son verin, bu milletin yakasından düşün."

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