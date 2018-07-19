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AK Partili Bostancı'dan yerel seçim açıklaması!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Yerel seçimlerin erkene alınması konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
AK Partili Bostancı'dan yerel seçim açıklaması!

Naci Bostancı, "yerel seçimin bu yılın kasım ayına alınacağı ve ekim ayında çıkması düşünülen bedelli askerliğin de bu nedenle erkene alındığı" iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Bizim erken yerel seçime ilişkin bir yaklaşımımız söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Seçimin erkene alınabilmesi için anayasa değişikliği gerektiğini belirten Bostancı, "Bunu yapacak sayımız yok. Böyle bir teklif de getirmiş değiliz. Kanaatimiz, seçimin zamanında, 2019 yılının mart ayında yapılacağı şeklinde." diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
  1. naci bostanci
  2. Yerel seçimler
  3. Açıklama

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