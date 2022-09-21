  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili belediyeden şeffaflık örneği
Gündem

AK Partili belediyeden şeffaflık örneği

AK Parti'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Belediyede istihdam edilecek 20 personel için İŞKUR üzerinden çağrıda bulunduğunu ve 132 kişin başvurduğunu belirterek, noter huzurunda canlı yayında çekiliş yapacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 18:05:00 - 2022-09-21 18:05:59
AK Partili belediyeden şeffaflık örneği

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Belediyede istihdam edilecek 20 personel için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mehmet Gürbüz “Devletin dini adalettir, Belediyemizde istihdam edeceğimiz 20 personel için İŞKUR üzerinden çağrıda bulunmuştuk, 132 kardeşimiz başvurdu. Biz de yeni mesai arkadaşlarımızı noter huzurunda, sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayacağımız çekilişle belirlemeye karar verdik. Çekiliş yarın (Perşembe) Saat:14.00’de yapılacak. Adil ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23