AK Partili belediyeden şeffaflık örneği
AK Parti'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Belediyede istihdam edilecek 20 personel için İŞKUR üzerinden çağrıda bulunduğunu ve 132 kişin başvurduğunu belirterek, noter huzurunda canlı yayında çekiliş yapacaklarını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti'li Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Belediyede istihdam edilecek 20 personel için resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Mehmet Gürbüz “Devletin dini adalettir, Belediyemizde istihdam edeceğimiz 20 personel için İŞKUR üzerinden çağrıda bulunmuştuk, 132 kardeşimiz başvurdu. Biz de yeni mesai arkadaşlarımızı noter huzurunda, sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayacağımız çekilişle belirlemeye karar verdik. Çekiliş yarın (Perşembe) Saat:14.00’de yapılacak. Adil ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.