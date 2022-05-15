  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili belediyeden PKK sempatizanı şarkıcıya geçit yok! Aynur Doğan'ın konseri iptal edildi
Gündem

AK Partili belediyeden PKK sempatizanı şarkıcıya geçit yok! Aynur Doğan'ın konseri iptal edildi

AK Partili Derince Belediyesi, PKK terör örgütü sempatizanı Aynur Doğan'ın özel bir firmanın organizasyonda vereceği konseri iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 22:13:00 - 2022-05-15 22:43:17
AK Partili belediyeden PKK sempatizanı şarkıcıya geçit yok! Aynur Doğan'ın konseri iptal edildi

 yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser veren Aynur Doğan'a Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçit verilmedi.

PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı başlatılan kampanyaya imza atarak karşı çıkan Aynur Doğan, özel bir firmanın düzenleyeceği organizasyonda 20 Mayıs tarihinde konser verecekti.

Derince Belediyesi konserini iptal etti

PKK sempatizanı Doğan'ın konserini, AK Partili Derince Belediyesi geçit vermedi.

Derince Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Aynur Doğan'ın vereceği konserin iptal edildiği şu ifadelerle duyuruldu:

İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.

 

Aynur Doğan PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser verirken;

 

 

 


PKK'ya karşı operasyona karşı çıkmıştı

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı aralarında Ferhat Tunç, Aynur Doğan ve Suavi’nin de olduğu 44 sanatçı “Savaşı durdurun” başlıklı bir imza kampanyası başlatmıştı.

Kürtçe ve İngilizce olarak da yayınlanan metinde şu ifadeler yer almıştı:

Egemen olmak, istila etmek, ele geçirmek değil…Barış ortamında; kardeşliğin, paylaşımın, demokrasinin hakim olduğu bir yaşam istiyoruz. Artık yeter! Ölüm görmek, acı çekmek istemiyoruz. Savaşa, yalana, talana hayır!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Serdar

PKK lılara HDP lilere ve 6 lı çeteye geçit vermeyin 

Sefer

darisi zillet belediyelerine
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay