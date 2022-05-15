AK Partili belediyeden PKK sempatizanı şarkıcıya geçit yok! Aynur Doğan'ın konseri iptal edildi

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Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde defalarca konser veren Aynur Doğan'a Kocaeli'nin Derince ilçesinde geçit verilmedi.

PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı başlatılan kampanyaya imza atarak karşı çıkan Aynur Doğan, özel bir firmanın düzenleyeceği organizasyonda 20 Mayıs tarihinde konser verecekti.

Derince Belediyesi konserini iptal etti

PKK sempatizanı Doğan'ın konserini, AK Partili Derince Belediyesi geçit vermedi.

Derince Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Aynur Doğan'ın vereceği konserin iptal edildiği şu ifadelerle duyuruldu:

İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.

Aynur Doğan PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser verirken;





PKK'ya karşı operasyona karşı çıkmıştı

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı aralarında Ferhat Tunç, Aynur Doğan ve Suavi’nin de olduğu 44 sanatçı “Savaşı durdurun” başlıklı bir imza kampanyası başlatmıştı.

Kürtçe ve İngilizce olarak da yayınlanan metinde şu ifadeler yer almıştı:

Egemen olmak, istila etmek, ele geçirmek değil…Barış ortamında; kardeşliğin, paylaşımın, demokrasinin hakim olduğu bir yaşam istiyoruz. Artık yeter! Ölüm görmek, acı çekmek istemiyoruz. Savaşa, yalana, talana hayır!