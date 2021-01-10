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Siyaset AK Partili belediye başkanı koronavirüse yakalandı
Siyaset

AK Partili belediye başkanı koronavirüse yakalandı

AK Partili Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 15:00:00 -
AK Partili belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ocaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testini tedbir amaçlı yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı yaptırmış olduğum Kovid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumumda bir problem olmamakla beraber tedavi sürecim başlamış bulunuyor. Sizlerden tek ricam lütfen kişisel hijyen kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanımınıza dikkat edin."

Ocaklı, tüm hastalara şifa diledi.

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